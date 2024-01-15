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Ространснадзор проверит «Уральские авиалинии» после проблем с Airbus

Ространснадзор проверит «Уральские авиалинии» из-за неисправного самолета
Авиакомпанию «Уральские авиалинии» проверят после двух подряд проблем с двигателем Airbus A321
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ространснадзор планирует провести проверку авиакомпании «Уральские авиалинии» после двух подряд проблем с запуском двигателя одного и того же Airbus A321. Первым о предполагаемой проверке сообщил телеграм-канал «Авиаторщина», информацию подтвердили РБК в пресс-службе Ространснадзора.

«В соответствии с приказом Минтранса России «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации» Ространснадзор планирует провести проверку в отношении авиакомпании «Уральские авиалинии». Информация о техническом состоянии двигателя будет получена в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий», — сообщили РБК в надзорном ведомстве.

По данным «Авиаторщины», авиакомпания дважды допустила к полету самолет с неисправным двигателем. В обоих случаях борт так никуда и не улетел.

Первый рейс Airbus A321 с бортовым номером RA-73794 должен был выполнить 14 января из Екатеринбурга в Сочи. Но при разбеге один из двигателей не вышел во взлетный режим, полет был прерван экипажем. Пассажиров доставили в Сочи на резервном самолете. Сегодня, 15 января, этот же борт был допущен к полету в Сочи, но вновь не смог вылететь.

В авиакомпании РБК сообщили, что была найдена неисправность в топливной системе двигателя, но она уже устраняется. Сегодня дефект той же системы проявился по-другому, поэтому придется заменить топливодозирующее устройство.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
Уральские авиалинии двигатель неисправность проверки
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