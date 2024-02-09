Неизвестный открыл огонь на рынке в Грузии
Неизвестный с оружием открыл огонь по торговцам на рынке в грузинском городе Рустави, передает местное издание InfoRustavi. По последним данным погибли четыре человека, несколько ранены.
Стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке. Нападавший зашел на сельскохозяйственный отдел рынка и открыл огонь в сторону торговцев мясного отдела.
В связи с инцидентом задержан один человек. Позднее в МВД уточнили, что задержанный — мужчина 1988 года рождения, а среди убитых — его дядя, работавший на этом рынке. Среди раненых — двоюродный брат задержанного.
Рустави — город в нескольких десятках километрах к югу от Тбилиси.
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