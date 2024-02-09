InfoRustavi: неизвестный открыл огонь на рынке в Рустави

Неизвестный открыл огонь на рынке в Грузии

Среди убитых и раненых есть родственники стрелявшего

Фото: Try_my_best / Shutterstock

Неизвестный с оружием открыл огонь по торговцам на рынке в грузинском городе Рустави, передает местное издание InfoRustavi. По последним данным погибли четыре человека, несколько ранены.

Стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке. Нападавший зашел на сельскохозяйственный отдел рынка и открыл огонь в сторону торговцев мясного отдела.

В связи с инцидентом задержан один человек. Позднее в МВД уточнили, что задержанный — мужчина 1988 года рождения, а среди убитых — его дядя, работавший на этом рынке. Среди раненых — двоюродный брат задержанного.

Рустави — город в нескольких десятках километрах к югу от Тбилиси.