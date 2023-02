Умер автор песен для White Stripes и Oasis Берт Бакарак

Бакарак стал известен в 1960-е годы. В сотрудничестве с автором текстов песен Хэлом Дэвидом он написал хиты для Перри Комо, Дайон Уорвик и The Carpenters. У него несколько «Оскаров» и «Грэмми»

Берт Бакарак (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет скончался американский композитор Берт Бакарак, сообщает Reuters со ссылкой на публициста музыканта.

Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити в штате Миссури, а вырос в Нью-Йорке, пишет Bloomberg. С восьми лет он играл на фортепиано, затем освоил виолончель и ударные. Мать давала ему уроки классической музыки.

В 1956 году началось сотрудничество Бакарака с крупным музыкальным издательством Famous Music, где он познакомился с поэтом-песенником Хэлом Дэвидом. Они работали вместе до 1973 года, и в эти десятилетия появились наиболее известные хиты Бакарака.

В их числе:

Magic Moments для Перри Комо,

Walk On By для Дайон Уорвик,

Raindrops Keep Fallin’ on My Head из фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид»,

(They Long to Be) Close to You для группы The Carpenters,

The Look of Love для Дасти Спрингфилд из фильма «Казино Рояль».

После прекращения работы с Дэвидом продолжил заниматься музыкой, например сотрудничал с группами the White Stripes и Oasis и другими, указывает Bloomberg.

Среди наград Бакарака — три премии «Оскар» (за лучшую песню — Raindrops Keep Fallin’ on My Head в 1970 году и Arthur’s Theme (Best That You Can Do) в 1982 году, а также за партитуру к «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», пишет The New York Times), а также многочисленные премии «Грэмми».