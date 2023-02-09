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Умер автор песен для White Stripes и Oasis Берт Бакарак

Умер автор песен для Перри Комо, The Carpenters и White Stripes Берт Бакарак
Бакарак стал известен в 1960-е годы. В сотрудничестве с автором текстов песен Хэлом Дэвидом он написал хиты для Перри Комо, Дайон Уорвик и The Carpenters. У него несколько «Оскаров» и «Грэмми»
Берт Бакарак
Берт Бакарак (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет скончался американский композитор Берт Бакарак, сообщает Reuters со ссылкой на публициста музыканта.

Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити в штате Миссури, а вырос в Нью-Йорке, пишет Bloomberg. С восьми лет он играл на фортепиано, затем освоил виолончель и ударные. Мать давала ему уроки классической музыки.

В 1956 году началось сотрудничество Бакарака с крупным музыкальным издательством Famous Music, где он познакомился с поэтом-песенником Хэлом Дэвидом. Они работали вместе до 1973 года, и в эти десятилетия появились наиболее известные хиты Бакарака.

В их числе:

  • Magic Moments для Перри Комо,
  • Walk On By для Дайон Уорвик,
  • Raindrops Keep Fallin’ on My Head из фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид»,
  • (They Long to Be) Close to You для группы The Carpenters,
  • The Look of Love для Дасти Спрингфилд из фильма «Казино Рояль».

После прекращения работы с Дэвидом продолжил заниматься музыкой, например сотрудничал с группами the White Stripes и Oasis и другими, указывает Bloomberg.

Среди наград Бакарака — три премии «Оскар» (за лучшую песню — Raindrops Keep Fallin’ on My Head в 1970 году и Arthur’s Theme (Best That You Can Do) в 1982 году, а также за партитуру к «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», пишет The New York Times), а также многочисленные премии «Грэмми».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
композитор музыка смерть
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