Умер автор песен для White Stripes и Oasis Берт Бакарак
В Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет скончался американский композитор Берт Бакарак, сообщает Reuters со ссылкой на публициста музыканта.
Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити в штате Миссури, а вырос в Нью-Йорке, пишет Bloomberg. С восьми лет он играл на фортепиано, затем освоил виолончель и ударные. Мать давала ему уроки классической музыки.
В 1956 году началось сотрудничество Бакарака с крупным музыкальным издательством Famous Music, где он познакомился с поэтом-песенником Хэлом Дэвидом. Они работали вместе до 1973 года, и в эти десятилетия появились наиболее известные хиты Бакарака.
В их числе:
- Magic Moments для Перри Комо,
- Walk On By для Дайон Уорвик,
- Raindrops Keep Fallin’ on My Head из фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид»,
- (They Long to Be) Close to You для группы The Carpenters,
- The Look of Love для Дасти Спрингфилд из фильма «Казино Рояль».
После прекращения работы с Дэвидом продолжил заниматься музыкой, например сотрудничал с группами the White Stripes и Oasis и другими, указывает Bloomberg.
Среди наград Бакарака — три премии «Оскар» (за лучшую песню — Raindrops Keep Fallin’ on My Head в 1970 году и Arthur’s Theme (Best That You Can Do) в 1982 году, а также за партитуру к «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», пишет The New York Times), а также многочисленные премии «Грэмми».