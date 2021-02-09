В Куршевеле рухнул вертолет с пятью людьми на борту

Фото: Whitehotpix / ZUMA / Global Look Press

В Куршевеле (горнолыжный курорт во французских Альпах) упал гражданский вертолет, на борту которого находились по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на жандармерию и власти департамента Савойя.

По их данным, вертолет разбился в районе озера Розьер близ горы Дент-дю-Вильяр на высоте 1,9 тыс. м. По предварительной информации, в результате произошедшего погибли два человека, трое пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести.

Самолет вылетел из Куршевеля в 15:41 (17:41 мск) по местному времени, около 17:20 начали поступать сообщения от очевидцев, которые заявили о падении вертолета, после чего увидели дым.

Пожарные, жандармы и медики, как заявляют власти, прибыли на место около 18:00. Расследованием произошедшего занялся исследовательский отдел жандармерии воздушного транспорта и прокурор Альбервиля Энн Гаш.

Материал дополняется.