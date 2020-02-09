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Шторм помог лайнеру British Airways пересечь Атлантику за рекордное время

Лайнер British Airways преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона меньше чем за пять часов
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Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Самолет Boeing 747, совершавший рейс из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут. Как сообщает издание Independent, разогнаться до 800 миль в час (1290 км/ч) лайнеру помог сильный ветер, которым сопровождался шторм Киара.

Максимальную скорость — 825 миль в час (1327 км/ч) самолет развил у побережья канадского Ньюфаундленда.

Предыдущий рекорд на этом маршруте принадлежал самолету Norwegian, который долетел до Лондона из Нью-Йорка за 5 часов 13 минут в январе 2018 года. Но тот рекорд теперь даже не в первой тройке. Штормовой ветер в ночь на 9 февраля разогнал еще два самолета Virgin Atlantic, которые совсем немного отстали от Boeing. Independent при этом указывает, что в данном случае не учитываются рейсы, которые совершали сверхзвуковые самолеты Concorde. Они могли долететь от Нью-Йорка до Лондона быстрей чем за три часа.

Издание отмечает, что самолеты, которые летели, наоборот, из Лондона в Нью-Йорк в итоге летели около 7,5 часов. Среднее же время полета составляет 6 часов 13 минут.

Официальный представитель British Airways, комментируя случившееся, заявил, что компания всегда считает приоритетом безопасность, а не рекорды скорости, но в данном случае подготовка пилотов позволила им доставить клиентов в пункт назначения с серьезным запасом времени.

Independent указывает, что если в случае с этими тремя самолетами все закончилось благополучно, то в остальном появление шторма Киара, который считается самым сильным за последние семь лет у берегов Великобритании, значительно осложнило транспортную ситуацию. Плохая погода привела к отмене паромного сообщения с Европой и задержке большого количества рейсов из аэропорта «Хитроу».

Автор: Артем Филипенок
Теги: самолет, British Airways
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