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В Бразилии при посадке на пляже потерпел крушение бизнес-джет

Самолет выехал за пределы ВПП в бразильском городе Убатуба и загорелся. Пилот погиб, четверо пассажиров выжили. Пострадали несколько человек, которые находились на пляже

В Бразилии при посадке на пляже потерпел крушение бизнес-джет
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Бизнес-джет Cessna Citation 525 потерпел крушение при посадке в аэропорту города Убатуба на северном побережье бразильского штата Сан-Паулу, сообщает G1.

Самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пилот погиб, у него остановилось сердце. На борту были четверо пассажиров — пара и двое детей, их спасли.

По данным властей Убатубы и департамента общественной безопасности Сан-Паулу, пострадали три человека, которые в момент происшествия находились на пляже.

На юге Бразилии частный самолет рухнул на жилые кварталы
Общество
Фото:Emanuelasampaio / Reuters

«Самолет не разбился, он приземлился и не смог остановиться. <...> Было страшно, из-за взрыва казалось, что огонь охватит нашу машину», — рассказала одна из очевидиц Марсия Мария де Оливейра Рейс.

Причины крушения устанавливает Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий.

В конце декабря 2024 года частный самолет упал в зоне жилой застройки в городе Грамаду (штат Риу-Гранди-ду-Сул) на юге Бразилии. Погибли все девять человек на борту.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Cessna самолет бизнес-джет Бразилия
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