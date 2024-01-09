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ТАСС сообщил о деле против двух офицеров ФСБ о взятке от настоятеля храма

ТАСС: два офицера ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма

Двум полковникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманов предъявили обвинение по делу о взятке в размере около 20 млн руб. от настоятеля католического храма святого Людовика, они признали вину и арестованы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Офицеры второй службы ФСБ с марта по октябрь 2023 года получили от настоятеля почти 20 млн руб. в обмен на решение в пользу священнослужителя в арбитражном суде, следует из материалов.

Обвинение было предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Лобанов и Карманов не отрицают вину, но не согласны с квалификацией вменяемой им статьи. «Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК)», — говорится в документах.

Материал дополняется
 

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