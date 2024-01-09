Всемирно известного телепроповедника обвинили в изнасилованиях и пытках

Покойного проповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии и пытках более 20 его бывших последователей из Британии, Нигерии, США и других стран. Они заявили, что подвергались истязаниям в здании основанной им церкви в Лагосе

Ти Би Джошуа (Фото: OfficialEmmanuelTV / YouTube)

Десятки бывших прихожан нигерийской «Синагоги церкви всех народов» (Synagogue Church of All Nations, SCOAN) обвинили основателя организации, известного евангелического проповедника Ти Би Джошуа в многочисленных эпизодах с пытками и изнасилованиями, сообщает Би-би-си, которая провела двухлетнее расследование и приводит утверждения предполагаемых жертв.

Ти Би Джошуа основал «Синагогу церкви всех народов» в конце 1980-х и с годами она стала одной из самых влиятельных организаций в Нигерии с десятками тысяч сторонников и многочисленными паломниками из-за рубежа. SCOAN сообщала о случаях «задокументированного» исцеления неизлечимых болезней, но организацию обвиняют в фальсификациях. У страницы Ти Би Джошуа свыше 4 млн подписчиков в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), а его канал Emmanuel TV, где транслировались службы и выступления проповедника, имеет широкую сеть в Африке. Ти Би Джошуа умер в 2021 году в возрасте 57 лет. Организация продолжает действовать под руководством его вдовы Эвелин.

Как сообщает Би-би-си, многочисленные женщины утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны Джошуа, некоторые из них говорят, что это происходило в здании SCOAN в Лагосе. Одна из предполагаемых жертв заявила, что ей пришлось прерывать беременность пять раз. Телекомпания приводит слова британки по имени Рэй, которая в 2002 году бросила учебу и решила присоединиться к SCOAN. «Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи», — заявила она.

Джошуа, заявила женщина, подвергал ее сексуальным домогательствам в течение двух лет и содержал в одиночной камере. Джессика Кайма из Намибии сказала, что провела в организации более пяти лет и была изнасилована проповедником, когда ей было 17 лет. Показания с обвинениями в адрес Джошуа дали в общей сложности более 25 бывших прихожан из Британии, Нигерии, США, ЮАР, Ганы, Намибии и Германии, отмечается в расследовании. Некоторые заявили, что их раздевали, избивали электрическими проводами и плетьми, а также регулярно лишали сна.

«Синагога церкви всех народов» на просьбу прокомментировать результаты расследования Би-би-си ответила, что «необоснованные обвинения в адрес проповедника — это не новое явление». В организации также заявили, что ни одно из прошлых обвинений «не было подтверждено».

Четверо британцев, с которыми пообщались журналисты, заявили, что сообщали о фактах насилия властям Великобритании, но никаких действий, по их словам, предпринято не было. В МИДе страны не стали это комментировать, но отметили, что очень серьезно относятся ко всем сообщениям о преступлениях, включая сексуальные нападения и насилие в отношении британских граждан за рубежом.