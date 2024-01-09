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Эксперты допустили, что 2024-й станет самым жарким годом

Bloomberg: эксперты допустили, что 2024-й станет самым жарким годом
2023-й стал самым жарким в истории наблюдений, наступивший год может быть еще жарче. Одна из причин — явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) еще до окончания 2023-го назвала его самым жарким годом за всю историю наблюдений, поскольку глобальные температуры были примерно на 1,4 градуса выше среднего доиндустриального показателя за первые 10 месяцев года. Британская метеорологическая служба не исключала, что в 2024-м температура превысит этот показатель более чем на 1,5 градуса.

Агентство пишет, что повышение температуры в наступившем году будет связано с явлением Эль-Ниньо. Это потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно же влияло на температуру в 2023-м. Обратный процесс, когда происходит охлаждение поверхностного слоя воды, называется Ла-Нинья. Оба явления — циклические, также есть нейтральная фаза.

Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден указал, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому, отмечает Bloomberg, второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого.

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Метеоролог Петтери Таалас, который возглавляет ВМО, в прошлом году отмечал, что 2024-й будет «еще теплее», чем его предшественник. ВМО прогнозировала увеличение осадков в зимние месяцы в Южной Америке, Центральной и Восточной Азии. Экстремальные явления, такие как засухи или наводнения, будут усиливаться, отмечал Таалас.

Одним из последствий Эль-Ниньо в прошлом году стала засушливая погода в Центральной Америке, которая привела к тому, что пересохло ключевое озеро, питающее Панамский канал, — Гатун. В итоге уровень воды в канале упал, а его пропускная способность серьезно снизилась.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
глобальное потепление засуха
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