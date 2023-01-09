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Самолет из Москвы экстренно сел в Индии из-за сообщения о минировании

Летевший из Москвы в Гоа самолет Azur Air экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине
Самолет Azur Air летел из Москвы в Гоа, но был вынужден сесть в штате Гуджарат в нескольких сотнях километров от пункта назначения. Никто не пострадал, а служба безопасности аэропорта тщательно досмотрит воздушное судно
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Москва — Гоа, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат после сообщения о минировании, заявили ТАСС в Министерстве гражданской авиации Индии. Штат Гуджарат находится на северо-западе Индии, Гоа — примерно в 1 тыс. км к югу.

«Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа», — сказал сотрудник ведомства. По его словам, идет высадка пассажиров.

В Azur Air сообщили РБК, что получили информацию «о якобы минировании одного из своих воздушных судов» и запустили «процесс реагирования» на эти сведения «согласно установленной процедуре». По данным компании, авиационные власти Индии решили перенаправить самолет на аэродром Джамнагар. Он благополучно сел, никто не пострадал.

«Планируется тщательный досмотр самолета службой безопасности аэропорта. На основании результатов досмотра будет принято решение о дальнейшем выполнении рейса в аэропорт назначения», — добавили в Azur Air.

РБК направил запрос в Росавиацию.

В конце декабря пассажирский Boeing 737-86N экстренно приземлился в новосибирском аэропорту после сообщения о минировании, передавали «РИА Новости» и иркутская редакция «Комсомольской правды». Сообщение поступило дважды, первый раз — когда самолет находился в аэропорту Иркутска. Тогда специалисты осмотрели Boeing и не обнаружили подозрительных предметов. Когда самолет вылетел из Иркутска в Новосибирск со 129 пассажирами на борту, сообщение о минировании поступило опять, но после проверки информация снова не подтвердилась, рассказал источник КП.

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Индия минирование Azur Air Гоа
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