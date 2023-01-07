Пять человек пострадали в Японии при вынужденной посадке самолета
Пять человек пострадали при эвакуации из самолета авиакомпании Jetstar, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюбу рядом с городом Токонамэ из-за сообщения с угрозой взрыва, сообщает NHK.
Cамолет следовал из токийского аэропорта Нарита в город Фукуока. По словам источников телеканала, знакомых с ситуацией, неизвестный позвонил из Германии в аэропорт Нарита и сказал по-английски, что заложил бомбу в самолете Jetstar. После этого судно совершило вынужденную посадку.
На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа, после приземления их эвакуировали. При этом пострадали пять человек, они получили легкие ранения, помощь врачей им не потребовалась.
Полиция осмотрела самолет, подозрительных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тюбу, где самолет вынужденно приземлился, была закрыта примерно четыре с половиной часа. Из-за этого отменилось минимум 25 рейсов, в здании аэропорта образовались большие очереди.