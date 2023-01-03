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Умер экс-глава Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Умер экс-глава Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов на 81-м году жизни
Хасбулатова похоронят в Чечне, в которой он родился. Он был последним председателем Верховного совета, его полномочия упразднил президент Ельцин в 1993 году, что вызвало кризис в политической системе РСФСР
Руслан Хасбулатов
Руслан Хасбулатов (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

В Подмосковье на 81-м году жизни умер бывший председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, пишут «Коммерсантъ» и «РИА Новости» со ссылкой на его близких.

Похороны Хасбулатова пройдут в Чечне, рассказали агентству его родственники.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1990-м он стал народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991-го занял должность председателя Верховного совета РСФСР, он был последним человеком, возглавлявшим Верховный совет республики.

Занимавший тогда пост президента Борис Ельцин подписал 21 сентября 1993 года указ о конституционной реформе и распустил Верховный совет и Съезд народных депутатов, в ответ Хасбулатов созвал заседание президиума и заявил о прекращении полномочий Ельцина в качестве президента, посчитав, что они переходят вице-президенту Александру Руцкому.

Хасбулатов вместе с Руцким и остальными лидерами Верховного совета руководили обороной Верховного совета во время путча. Впоследствии Хасбулатова арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово». Ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков, однако в феврале 1994 года он был освобожден по амнистии Госдумы. После этого он стал заведующим кафедрой мировой экономики Российской академии им. Плеханова.

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