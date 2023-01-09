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Mediascope раскрыл число зрителей новогоднего обращения Путина с военными

Mediascope раскрыл число зрителей новогоднего обращения Путина на фоне военных
Нарушившее традиционный формат новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам собрало у телеэкранов минимальную за последние три года аудиторию. Меньше, чем в этом году, обращение президента смотрели в 2019 и 2018 годах
Владимир Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Новогоднее обращение президента Владимира Путина в 2022 году собрало минимальную за последние три года аудиторию, следует из данных, предоставленных РБК компанией Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России.

Суммарный рейтинг обращения главы государства по всем телеканалам составил 31 декабря 2022 года 44,6%. Этот показатель отражает количество россиян, смотревших телепередачу, выраженное в процентах от населения страны.

Исследование проводилось в крупных городах России с населением более 100 тыс. человек. Целевая аудитория — все зрители старше четырех лет.

В 2021 году новогоднее поздравление президента посмотрели 45,1% россиян, а годом раньше рейтинг обращения Путина составил 45,5% от всего населения.

Рейтинг обращения Путина в последние минуты 2022 года оказался выше, чем в 2019 году — тогда его посмотрели 44% населения, и превзошел показатель 2018 года, когда его увидели 43,6% россиян.

Традиционно в течение последних пяти лет больше россиян смотрели обращение президента по «Первому каналу» (рейтинг 14,3% в 2022 году), чем по телеканалу «Россия» (9,8%).

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В этом году «Первому каналу» удалось обойти «Россию» и по популярности новогоднего шоу: «Новогодняя ночь на Первом» собрала у экранов 12,5% россиян после полуночи и 7,8% до нее, тогда как две части «Голубого огонька на Шаболовке» по каналу «Россия» посмотрели 9,6% и 7,4% населения.

Топ-10 самых популярных телевизионных программ в новогоднюю ночь (до и после полуночи) выглядит так:

  • Новогоднее обращение президента, «Первый канал» — 14,3%;
  • «Новогодняя ночь на Первом», после полуночи — 12,5%;
  • Новогоднее обращение президента, «Россия» — 9,8%;
  • «Голубой огонек на Шаболовке», часть 1, «Россия» — 9,6%;
  • «Новогодняя ночь на Первом», до полуночи — 7,8%;
  • «Иван Васильевич меняет профессию», «Россия» — 7,5%;
  • «Песни от всей души», «Россия» — 7,5%;
  • «Голубой огонек на Шаболовке», часть 2, «Россия» — 7,4%;
  • «Вести» (20:00), «Россия» — 7,1%;
  • «Ирония судьбы», фильм, «Первый канал» — 6,7%.

В топ-10 самых популярных телепередач 2022 года шесть позиций заняли программы «Первого канала»:

  • Новогоднее обращение президента, «Первый канал» — рейтинг 14,3%;
  • «Новогодняя ночь на Первом», после полуночи, «Первый канал» — 12,5%;
  • Праздничный канал «День Победы», «Первый канал» — 11,2%;
  • Военный парад ко Дню Победы, «Первый канал» — 10,8%;
  • Новогоднее обращение президента, «Россия» — 9,8%;
  • «Голубой огонек на Шаболовке», «Россия» — 9,6%;
  • Обращение президента 21 февраля 2022 года, «Первый канал» — 8,1%;
  • Открытие зимней Олимпиады, «Россия» — 8,1%;
  • Финал чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция, «Матч ТВ» — 8,1%;
  • «Новогодняя ночь на Первом», до полуночи, «Первый канал» — 7,8%.

В поздравлении по итогам 2022 года Путин нарушил традицию и был в кадре не один, а выступил в окружении военных. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение Путина в этом году записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Президент при посещении штаба пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам и награды участникам военной операции на Украине. В обращении президент отдельно поздравил российских военных и поблагодарил их за службу.

Mediascope раскрыл число зрителей новогоднего обращения Путина с военными
Video

Это обращение стало самым продолжительным — оно длилось девять минут. Путин в нем назвал 2022-й годом «трудных решений и мощной консолидации российского общества», «судьбоносных событий», ставших «рубежом, закладывающим основу независимости». По его словам, Россия сражается за истинную независимость, а суверенное будущее страны зависит от воли россиян.

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новогоднее обращение Владимир Путин телевидение Новый год Первый канал

Владимир Путин

политик, президент России

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