Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 61,23 (-0,67) Quote, 12:33
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 68,06 (-1,32) Quote, 12:33
Как не слить бюджет на покупку или модернизацию системы для видеосвязи Pro, 17:13 Суд продлил домашний арест Майклу Калви Финансы, 17:08 Группа Fire Granny — о текстах Хармса, побеге от реальности и театре Стиль, 17:05 Посольство посоветовало россиянам избегать места протестов в Сухуме Политика, 17:00 Новый посол Великобритании прибыла в Россию Политика, 16:59 «Ведомости» назвали основного кандидата на пост командира военной полиции Общество, 16:55 От «умного зеркала» до робокошки: топ-10 новинок CES 2020 Технологии и медиа, 16:50  Совбез Абхазии начал срочное заседание на фоне протеста в Сухуме Политика, 16:38 Новым главой судей РФС станет иностранец Спорт, 16:38 Появилось видео захвата здания администрации президента Абхазии Политика, 16:30 От $3300 до $14 000: чего ждать от цены Bitcoin в 2020 году Крипто, 16:28 Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup Спорт, 16:25 Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж Политика, 16:21  Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Общество, 16:21
Общество ,  
0 
«Ведомости» назвали основного кандидата на пост командира военной полиции
Источники издания утверждают, что освободившийся пост может занять служивший в Сирии генерал-полковник Сергей Кураленко
Сергей Кураленко (Фото: Андрей Грязнов / ТАСС)

Основным претендентом на назначение начальником Главного управления военной полиции Минобороны России является генерал-полковник Сергей Кураленко, сообщает газета «Ведомости». Со ссылкой на близкие к оборонному ведомству источники издание утверждает, что кандидатура Кураленко, ныне занимающего пост начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа, является приоритетной в связи с наличием у него «сирийского опыта».

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

В 2016 году Кураленко был начальником Координационного центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, позднее — заместителем командующего группировкой российских войск. Описывая в сентября 2018 года «Красной звезде» действия российской военной полиции в Сирии, генерал-лейтенант Кураленко говорил, что именно ее патрули «проложили дорогу силам ООН».

Источник «Ведомостей» из центрального аппарата Минобороны считает, что опыт службы в Сирии учитывается при новых назначениях и уже многие выходцы из руководства группировки получали новые назначения, а укрепление руководства военной полиции укладывается в ту же логику.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил Кураленко звание генерал-полковника. Через несколько дней после этого стало известно, что начальник Главного управления военной полиции (ГУВП) генерал-лейтенант Владимир Ивановский переходит на пост главы технополиса «Эра» (занимается развитием и внедрением инновационных технологий в оборонной сфере).

Главное управление военной полиции отвечает за защиту жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и гражданского персона­ла Минобороны, обеспечение в вооруженных силах законности и воинской дисциплины, а также охрану военных объектов и т.д.

Основными задачами ГУВП на сайте Минобороны названы, в частности:

  • организация осуществления полномочий органа дознания в вооруженных силах;
  • организация розыска и задержания военнослужащих, уклоняющихся от военной службы, а также со­действия в установленном порядке органам внутренних дел в розыске военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных вил, совершивших преступления;
  • обеспечение безопасности дорожного движения в вооруженных силах;
  • организация государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства из числа военнослужащих, судей военных судов, прокурорских работников органов военной прокуратуры, руководителей и следователей военных следственных органов, а также других защищаемых лиц и так далее.
Автор: Евгений Калюков
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Минобороны, военная полиция
Материалы по теме
СМИ узнали о «серьезной кадровой ротации» в Минобороны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter