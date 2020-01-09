«Ведомости» назвали основного кандидата на пост командира военной полиции

Источники издания утверждают, что освободившийся пост может занять служивший в Сирии генерал-полковник Сергей Кураленко

Сергей Кураленко (Фото: Андрей Грязнов / ТАСС)

Основным претендентом на назначение начальником Главного управления военной полиции Минобороны России является генерал-полковник Сергей Кураленко, сообщает газета «Ведомости». Со ссылкой на близкие к оборонному ведомству источники издание утверждает, что кандидатура Кураленко, ныне занимающего пост начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа, является приоритетной в связи с наличием у него «сирийского опыта».

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

В 2016 году Кураленко был начальником Координационного центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, позднее — заместителем командующего группировкой российских войск. Описывая в сентября 2018 года «Красной звезде» действия российской военной полиции в Сирии, генерал-лейтенант Кураленко говорил, что именно ее патрули «проложили дорогу силам ООН».

Источник «Ведомостей» из центрального аппарата Минобороны считает, что опыт службы в Сирии учитывается при новых назначениях и уже многие выходцы из руководства группировки получали новые назначения, а укрепление руководства военной полиции укладывается в ту же логику.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил Кураленко звание генерал-полковника. Через несколько дней после этого стало известно, что начальник Главного управления военной полиции (ГУВП) генерал-лейтенант Владимир Ивановский переходит на пост главы технополиса «Эра» (занимается развитием и внедрением инновационных технологий в оборонной сфере).