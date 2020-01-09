СМИ узнали о падении нескольких ракет в «зеленой зоне» Багдада

В «зеленой зоне» иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства разорвались две ракеты, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Как отмечает его корреспондент, в районе был слышен звук сирен, в том числе со стороны посольства США. Sky News Arabia также сообщает, что очевидцы услышали сигнал в «зеленой зоне». По словам корреспондентов CNN, находящихся в этом районе, раздались два взрыва. Кто ответственен за это и откуда выпустили ракеты, пока неизвестно.
Reuters со ссылкой на иракских военных отмечает, что жертв не было. «В пределах «зеленой зоны» упали две ракеты «Катюша», — отметили собеседники агентства. Источники в полиции также сообщили ему, что по крайней мере одна ракета была сброшена в 100 м от американского посольства.
Позже источники агентства в иракской полиции сообщили, что в «зеленой зоне» сбросили три ракеты типа «Катюша». В результате там начался пожар.