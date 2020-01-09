СМИ узнали о падении нескольких ракет в «зеленой зоне» Багдада

Очевидцы и журналисты услышали в «зеленой зоне» сигнал тревоги. По данным Reuters, там упали несколько ракет, одна — в 100 м от американского посольства. Ответственность за удар на себя пока никто не взял

Фото: Nasser Nasser / AP

В «зеленой зоне» иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства разорвались две ракеты, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Как отмечает его корреспондент, в районе был слышен звук сирен, в том числе со стороны посольства США. Sky News Arabia также сообщает, что очевидцы услышали сигнал в «зеленой зоне». По словам корреспондентов CNN, находящихся в этом районе, раздались два взрыва. Кто ответственен за это и откуда выпустили ракеты, пока неизвестно.

Reuters со ссылкой на иракских военных отмечает, что жертв не было. «В пределах «зеленой зоны» упали две ракеты «Катюша», — отметили собеседники агентства. Источники в полиции также сообщили ему, что по крайней мере одна ракета была сброшена в 100 м от американского посольства.

Позже источники агентства в иракской полиции сообщили, что в «зеленой зоне» сбросили три ракеты типа «Катюша». В результате там начался пожар.