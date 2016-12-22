Умер солист Большого театра Александр Ведерников

Умер советский и российский оперный певец Александр Ведерников, проработавший в Большом театре более 30 лет

Александр Ведерников. 2002 год (Фото: Александр Косинец / ТАСС)

В возрасте 90 лет умер народный артист СССР Александр Ведерников, бывший солистом Большого театра в 1958–1990 годах. Сообщение опубликовано на сайте театра, в нем Ведерников назван одним из самых прославленных басов XX века.

В Большом театре привели слова композитора Георгия Свиридова, партии из произведений которого исполнял певец: «Александр Филиппович — один из тех артистов, что первыми обозначили в современном искусстве новую эпоху. Он — певец новой формации, особое явление — из самой жизни... Он — артист ярко выраженной национальной стихии, истинно русский артист».

Ведерников родился 23 декабря 1927 года, в 1955 году поступил в Московскую консерваторию им. Чайковского. Помимо выступлений на сцене Большого театра бас выезжал на гастроли за рубеж, включая Францию, Канаду, Швецию, Великобританию. С 2008 года Ведерников был худруком московского театра «Русская опера».

Он играл во многих знаменитых постановках Большого театра, включая «Бориса Годунова», «Садко», «Евгения Онегина», «Войну и мир», записал около 30 дисков различного репертуара.

Ведерникову были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста СССР, он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы народов и другими.

Один из сыновей артиста — дирижер, заслуженный деятель искусств России Александр Ведерников.