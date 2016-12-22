Скончался прославленный бас Александр Ведерников. Фотогалерея

Умер Александр Ведерников, который в течение 42 лет был солистом Большого театра. Служивший в театре с 1958 по 1990 год артист сыграл в таких знаменитых постановках, как «Борис Годунов», «Садко», «Евгений Онегин», «Война и мир». Александру Ведерникову было 90 лет.

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