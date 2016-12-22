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В парламенте Киргизии решили обязать президента носить ак калпак
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В парламенте Киргизии решили обязать президента носить ак калпак
Общество, 13:01
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В парламенте Киргизии решили обязать президента носить ак калпак
В соответствии с вынесенным на общественное обсуждение проектом закона надевать национальный головной убор должны будут во время официальных приемов и визитов за границу также премьер-министр и члены правительства страны
Ак калпаки (Фото: kabar.kg)

Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о придании национальному головному убору, известному как ак калпак («белый колпак»), статуса культурного символа.

В документе изготавливаемый из войлока головной убор назван «важным элементом материальной культуры и исторического наследия киргизского народа», в связи с чем ряду государственных деятелей предлагается вменить в обязанность его ношение.

В случае принятия нового закона президент Киргизии, премьер-министр и члены правительства страны, а также депутаты парламента и члены официальных делегаций должны будут надевать ак калпак во время официальных приемов и в ходе зарубежных визитов всех уровней.

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«Что касается официального использования предметов национальной одежды, есть много примеров, положительно воспринятых всем мировым сообществом. В Малайзии, Индонезии, Брунее национальный головной убор сонгкок одевают на всех официальных мероприятиях. Кыргызстан имеет все возможности использовать данный опыт», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Другая статья законопроекта запрещает использовать национальный головной убор «не по назначению», а лицам, уличенным в надругательстве над ним, грозит ответственностью.

Ак калпак — это белая войлочная шапка, порой с черными или красными отворотами, дополняющая традиционную киргизскую мужскую одежду. Головной убор шьется из четырех клиньев, расширяющихся книзу, причем по бокам клинья до конца не сшивают, что позволяет поднимать или опускать поля, защищая глаза от яркого солнца. Цвет окантовки на головном уборе может указывать на социальный статус владельца, собственную символику имеют и украшающие ак калпак орнаменты.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Киргизия
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