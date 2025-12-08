В Театре им. Моссовета назвали причину смерти Владимира Сулимова

Владимир Сулимов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Причиной смерти народного артиста России, театрального педагога Владимира Сулимова стала продолжительная болезнь, сообщили ТАСС в Государственном академическом театре им. Моссовета, где он прослужил 65 лет.

О каком именно заболевании идет речь, не уточняется.

Актер скончался сегодня в возрасте 89 лет. Прощание с ним пройдет в самом театре. Дата и время станут известны позднее.

На сцене Театра им. Моссовета Сулимов с 1960 года сыграл более 70 ролей. Актер также преподавал в Театральном училище им. Щепкина, которое сам окончил в 1958 году. Среди учеников профессора — Александр Домогаров и Дмитрий Назаров.

Кроме того, Сулимов в 1998 году получил звание народного артиста России, а в 2007-м был награжден орденом Почета.