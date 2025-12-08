В Театре им. Моссовета назвали причину смерти Владимира Сулимова
Причиной смерти народного артиста России, театрального педагога Владимира Сулимова стала продолжительная болезнь, сообщили ТАСС в Государственном академическом театре им. Моссовета, где он прослужил 65 лет.
О каком именно заболевании идет речь, не уточняется.
Актер скончался сегодня в возрасте 89 лет. Прощание с ним пройдет в самом театре. Дата и время станут известны позднее.
На сцене Театра им. Моссовета Сулимов с 1960 года сыграл более 70 ролей. Актер также преподавал в Театральном училище им. Щепкина, которое сам окончил в 1958 году. Среди учеников профессора — Александр Домогаров и Дмитрий Назаров.
Кроме того, Сулимов в 1998 году получил звание народного артиста России, а в 2007-м был награжден орденом Почета.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили