Правительство предложило отказаться от термина «умственная отсталость»

Термин «умственно отсталый» является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, говорится в проекте правительства. Его предложили заменить на термин «нарушение интеллекта»

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором в том числе предложило заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». Проект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «Об образовании», размещен в электронной базе нижней палаты.

В пояснительной записке к проекту подчеркнуто, что термин «умственно отсталый» является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации. «В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», уже используемый в статье 92 федерального закона № 273-Ф3», — говорится в документе.

Ч. 1 ст. 92 закона «Об образовании» гласит: «Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения».

Помимо этого, данный законопроект предусматривает обязательность создания на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогических комиссий, а также уточняет, какие именно специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами обязаны соблюдать педагогические работники.

Умственной отсталостью называют группу состояний, обусловленных врожденным или рано приобретенным недоразвитием психики с выраженной недостаточностью интеллекта. У больных отмечается нарушение когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей.

Причиной умственной отсталости чаще всего является органическое поражение головного мозга в период внутриутробного развития ребенка и/или в первые месяцы его жизни. Особенно опасным является воздействие на плод патологических факторов в первый триместр беременности, когда происходит закладка и интенсивное формирование мозговых систем.

Также болезнь может явиться следствием генетических нарушений, иммунологической несовместимости крови матери и плода, влияния на плод алкоголя и психоактивных веществ и др. Частота случаев умственной отсталости в мире — от 3,04 до 24,6 и выше на тысячу человек.