ГАИ на М-4 и «убийство по ошибке»: за что арестовали силовиков-киллеров

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников банды киллеров, состоявшей из действующих силовиков и военнослужащих. Что известно о группировке и ее лидере — в материале РБК

Алексей Алпатов в зале суда (Фото: moscowcourts / Telegram)

В четверг, 7 декабря, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета в отношении четверых предполагаемых участников банды, на счету которой около 30 эпизодов, связанных с разбойными нападениями, вымогательством, похищением и убийством людей в начале 2000-х годов. Их отправили в СИЗО до 6 февраля. Трое других задержанных были арестованы Басманным судом накануне, а еще шесть человек, в том числе ее главарь Павел Христев, отправились в СИЗО весной этого года.

Банду основали в 1998 году, она совершала преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и ряда других регионов. Следствие проверяет задержанных на причастность к действовавшим на тот момент Таганской и Измайловской ОПГ.

Убийство директора рынка, милицейская форма и тела с гирями

Убийство директора Красногвардейского рынка Хафиза Махмудова и его подруги произошло в марте 2003 года. Как рассказали два источника, знакомых с материалами дела, следствие установило, что уроженец Азербайджана Араз Дадашев и его родственник обратились к наемному убийце — в деле тот фигурирует как «неустановленное лицо со связями в криминальном мире». Дадашевы сообщили, что бизнесмен Махмудов время от времени забирает на рынке выручку и отвозит домой крупные суммы, в том числе в долларах. Они предложили расправиться с предпринимателем за вознаграждение в размере $200 тыс.

Члены банды — кто именно участвовал в убийстве, следствию еще предстоит установить — организовали за Махмудовым наблюдение, выяснили маршруты и расписание его передвижений. Бизнесмен часто ездил в офис на Ореховом бульваре с дачи в деревне Голубино Домодедовского района. Участники банды определили место, где было бы легко и незаметно напасть на него. Это был 63-й километр трассы М-4 «Дон», съезд на Каширское шоссе.

25 марта предприниматель выехал на своем автомобиле Mercedes S500 вместе с подругой из Москвы на дачу. Злоумышленники, переодевшись в милицейскую форму, ждали их на съезде с М-4. Им было известно, что в машине Махмудова находится $500 тыс. Когда бизнесмен подъехал к засаде, злоумышленники в форме милиции остановили иномарку и под предлогом проверки документов пересадили водителя и пассажирку в свою машину. У мужчины и женщины забрали мобильные телефоны и сумку с деньгами, затем их отвезли в рабочий поселок Софрино Пушкинского района.

Там киллеры задушили обоих, затем привязали к ногам жертв гири 24 и 16 кг и скинули тела в водоем. Убийца позвонил Дадашевым и сообщил о выполненном заказе. На следующий день он передал заказчикам $300 тыс., забрав себе гонорар.

В 2003 году силовики возбудили дело по факту исчезновения Махмудова и его подруги Меллер. В 2009 году, когда нашли оба тела в водоеме недалеко от деревни Митрополье Пушкинского района Московской области, возбудили еще одно дело — по факту убийства.

Убийство «по ошибке»

В марте этого года сотрудники ФСБ задержали уроженца Запорожской области Вадима Пашаева, который дал показания на своих подельников и рассказал о том, что в марте 2020 года они с товарищами совершили нападение на предпринимателя из Калужской области и похитили имущество на 2,3 млн руб., рассказал источник.

Позднее следствие выяснило и обстоятельства гибели директора Красногвардейского рынка. Источник РБК сообщил, что это произошло после ареста в минувшем марте бывшего сотрудника правоохранительных органов Алексея Чеботарева. Ему выдвинули обвинения в похищении мужчины и женщины, рассказал источник.

Было установлено, что в 2000 году участники банды за денежное вознаграждение убили гражданина Спирина. Тело вывезли в лесной массив неподалеку от Успенского шоссе и спрятали. Источник рассказал, что мужчина был водителем заказанного бизнесмена. «Спирин был убит по ошибке», — отметил собеседник.

Источник также сообщил, что заказчик убийства не установлен. По его словам, встреча, на которой бандитам был передан аванс за заказное убийство, происходила в поселке Заречье Одинцовского района.

В МВД сообщили о 30 эпизодах, известных следствию. Среди них:

убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в подмосковном Одинцово;

похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002-м в Москве;

покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве;

убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год.

О более свежих преступлениях сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, в 2020–2023 годах члены банды совершили нападение на предпринимателя, похитив у него имущество на 2 млн руб., а также по заказу подожгли автомобиль другого гражданина.

Кто входил в банду

Лидером группировки СК называет Павла Христева. По информации МВД, он жил на Украине и регулярно приезжал в Россию для координации и руководства.

Во время одного из таких приездов в марте этого года он был задержан по подозрению в разбое (ст. 162 УК) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК). Дело было возбуждено в связи с нападением на предпринимателя из Калужской области и поджогом автомобиля.

Тогда же по обвинению в этих преступлениях силовики задержали еще несколько участников банды. Среди них — сын Христева Александр, Араз Дадашев, Максим Пикалев и Вадим Пашаев. 30 марта Басманный суд отправил всех под арест.

Вместе с Христевым и его товарищами был арестован уроженец Хмельницкой области Украины неработающий Иван Пилипюк. Позднее первому предъявили обвинение в убийстве, а последнему — в незаконном хранении оружия. Источник рассказал, что следствие провело комплекс мероприятий — молекулярно-генетические, дактилоскопические и баллистические экспертизы. Кроме того, были проведены очные ставки и допрошены около двух десятков свидетелей.

Помимо этого результатам расследования в начале декабря были задержаны действующий начальник штаба специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов, оперуполномоченный главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Грома» главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД), а также бывшие офицеры ФСБ Олег Михалев и Андрей Яхнев, военнослужащий Минобороны Дмитрий Кушаков, Ирина Егорова, Николай Трушков, Сергей Анисимов и Козлов (имя неизвестно). Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму (ст. 105 УК).

Суд удовлетворил ходатайства Следственного комитета в отношении семи предполагаемых участников банды и отправил их в СИЗО до 6 февраля. Ходатайство об аресте Волостных будет рассмотрено на следующей неделе. Семеро обвиняются в убийстве и покушении на убийство, Яхневу вменяется похищение человека и вымогательство (ч. 2 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК).