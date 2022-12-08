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В последние годы техническая оснащенность российской науки укрепляется. Современное оборудование помогает в реализации амбициозных задач, которые ставят перед собой ученые, улучшает условия труда и способствует развитию новых компетенций.

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» Россия должна войти в пятерку ведущих стран в части исследований и разработок в приоритетных отраслях. Российским и зарубежным ученым создадут привлекательные условия для работы, а молодым исследователям увеличат финансирование на научные исследования и разработки.

Обновление приборной базы ведущих организаций реализуется по нацпроекту «Наука и университеты» с 2021 года. В 2019 и 2020 годах за реализацию таких мероприятий отвечал федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации». За это время по результатам проведенных отборов 273 ведущим организациям из 46 субъектов предоставлены гранты на общую сумму 37,4 млрд руб.

Суверенитет и стимул пойти в науку

В 2022 году 204 научные организации получили гранты на общую сумму 11,8 млрд руб. Они будут направлены на обновление приборной базы ведущих организаций: приобретение научно-лабораторных приборов в области электронной литографии и микроскопии, масс-спектрометрии, спектроскопии, а также оборудования для создания и измерения магнитных полей, для геномных исследований. Одно из условий предоставления господдержки — не менее 15% приобретаемого оборудования должно быть российского производства.

«Достижение технологического суверенитета — одна из важнейших задач для России сегодня, — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. — И беспрецедентные средства, которые правительство направляет на обновление приборной базы, призваны ее решить».

Как отметил Фальков, благодаря этим мерам повышается качество исследований и сокращается срок их реализации, а путь разработки от лаборатории до внедрения в реальный сектор становится короче.

«Для исследователей создаются комфортные условия труда, что в итоге станет серьезным стимулом для талантливой молодежи пойти в науку», — заключил министр науки.

Повышение суверенитета страны в научной сфере, в том числе создание новых продуктов и технологий, невозможно без конкретных шагов, уверен заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«Финансирование будет направлено на обновление парка оборудования для фундаментальной науки, а также увеличение технической вооруженности в области исследований и разработок, — отметил Омельчук. — В будущем это позволит добиться новых прорывных открытий и их использования в реальном секторе экономики».

Исследования мирового уровня

С помощью господдержки планируется осуществить ряд перспективных разработок.

Например, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ работает над рецептурой экологически чистых и высокопитательных концентрированных комбикормов для животных. Эти разработки окажут положительное влияние на физиологию, продуктивность и качество получаемой продукции.

«Введение в рацион животных сбалансированных по биохимическому составу и питательной ценности концентрированных комбикормов, составленных по научно обоснованной рецептуре, полученной с использованием приобретаемого оборудования, позволит увеличить продуктивность животных и получать экологически чистую мясную и молочную продукцию высокого качества», — объясняет первый заместитель директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, академик РАН Яков Лобачевский.

Обновление приборной базы позволит оснастить научно-исследовательские лаборатории высокотехнологичными приборами и оборудованием и проводить исследования на мировом уровне, разрабатывать новые конкурентоспособные оборудование и технологии, а также внедрять их в реальный сектор экономики.

Кроме того, обновление и увеличение числа высокотехнологичных научно-лабораторных приборов и оборудования способствует развитию совместных междисциплинарных исследований с ведущими научно-исследовательскими организациями Российской академии наук. Это позволило вывести на качественно новый уровень исследования и разработки ФНАЦ ВИМ. В частности, выросло число публикаций ученых в научных изданиях.

В Институте физики твердого тела РАН ведутся работы в области физического материаловедения по созданию новых материалов. Для проведения испытаний жаропрочных материалов требуется специальное оборудование, соответствующее условиям их эксплуатации.

«Потребность в разработке и изготовлении изделий из новых жаропрочных и жаростойких сплавов весьма высока, — говорит кандидат физико-математических наук, заведующая ЦКП НО ИФТТ РАН Светлана Протасова. — Они активно применяются в авиационной, космической промышленности и атомной энергетике».

В 2019 году благодаря программе институт приобрел универсальную испытательную машину для исследования прочностных и пластических свойств материалов в широком температурном интервале — от комнатной температуры до плюс 1200 градусов. Однако такой температурный диапазон не отвечает всем потребностям подобных испытаний. Предполагается, что молибденовые сплавы будут работать при температуре около 2000 градусов и даже выше, сохраняя при этом необходимые эксплуатационные характеристики. Такие сплавы предназначены для изготовления деталей силовых установок, авиастроения, ракетостроения, газотурбинных двигателей и т.д.

В 2022 году благодаря финансированию Минобрнауки России ИФТТ РАН получит установку для испытаний в вакууме. Она предназначена для механических испытаний образцов из различных высокотемпературных материалов на растяжение при постоянной растягивающей нагрузке или скорости деформирования в вакууме при повышенной температуре в соответствии с требованиями ГОСТ 9651. Установка позволяет проводить испытания внутри камеры в вакууме в диапазоне температур 800–2300 градусов и в среде инертного газа от 800 до 1500 градусов.