Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 14:19
В Подмосковье в 1,5 раза выросло предложение элитных домов и участков Недвижимость, 14:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:11
Инфантильный брендинг: какие заблуждения мешают сделать фирму узнаваемой Pro, 14:11
Минобороны сообщило об уничтожении систем MARS-II и HIMARS на Украине Политика, 14:11
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 14:08
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии Общество, 14:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин дал определение родины Политика, 13:57
Техника — институтам: как приборная база влияет на развитие науки Национальные проекты, 13:53
Федерация отреагировала на сообщения об угрозе Роналду уйти из сборной Спорт, 13:53
Законодательный совет Гонконга принял закон о криптовалютах Крипто, 13:47
Apple разработает новую систему шифрования для iCloud. Что будет с данным Life, 13:46
Почему вы потерпите фиаско на маркетплейсе — восемь ошибок Pro, 13:44
В МИДе заявили о планах США подогревать конфликт на Украине до 2025 года Политика, 13:39
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Национальные проекты ,  
0 

Техника — институтам: как приборная база влияет на развитие науки в РФ

Наука
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В последние годы техническая оснащенность российской науки укрепляется. Современное оборудование помогает в реализации амбициозных задач, которые ставят перед собой ученые, улучшает условия труда и способствует развитию новых компетенций.

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» Россия должна войти в пятерку ведущих стран в части исследований и разработок в приоритетных отраслях. Российским и зарубежным ученым создадут привлекательные условия для работы, а молодым исследователям увеличат финансирование на научные исследования и разработки.

Обновление приборной базы ведущих организаций реализуется по нацпроекту «Наука и университеты» с 2021 года. В 2019 и 2020 годах за реализацию таких мероприятий отвечал федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации». За это время по результатам проведенных отборов 273 ведущим организациям из 46 субъектов предоставлены гранты на общую сумму 37,4 млрд руб.

Суверенитет и стимул пойти в науку

В 2022 году 204 научные организации получили гранты на общую сумму 11,8 млрд руб. Они будут направлены на обновление приборной базы ведущих организаций: приобретение научно-лабораторных приборов в области электронной литографии и микроскопии, масс-спектрометрии, спектроскопии, а также оборудования для создания и измерения магнитных полей, для геномных исследований. Одно из условий предоставления господдержки — не менее 15% приобретаемого оборудования должно быть российского производства.

«Достижение технологического суверенитета — одна из важнейших задач для России сегодня, — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. — И беспрецедентные средства, которые правительство направляет на обновление приборной базы, призваны ее решить».

Как отметил Фальков, благодаря этим мерам повышается качество исследований и сокращается срок их реализации, а путь разработки от лаборатории до внедрения в реальный сектор становится короче.

Читайте на РБК Pro
11 шагов к производству товара в Китае: подробная инструкция
Что будет с рынком «вечного» долга после приостановки выплат ВТБ
Как Huawei развивает бизнес под санкциями США
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов

«Для исследователей создаются комфортные условия труда, что в итоге станет серьезным стимулом для талантливой молодежи пойти в науку», — заключил министр науки.

Повышение суверенитета страны в научной сфере, в том числе создание новых продуктов и технологий, невозможно без конкретных шагов, уверен заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«Финансирование будет направлено на обновление парка оборудования для фундаментальной науки, а также увеличение технической вооруженности в области исследований и разработок, — отметил Омельчук. — В будущем это позволит добиться новых прорывных открытий и их использования в реальном секторе экономики».

Исследования мирового уровня

С помощью господдержки планируется осуществить ряд перспективных разработок.

Например, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ работает над рецептурой экологически чистых и высокопитательных концентрированных комбикормов для животных. Эти разработки окажут положительное влияние на физиологию, продуктивность и качество получаемой продукции.

«Введение в рацион животных сбалансированных по биохимическому составу и питательной ценности концентрированных комбикормов, составленных по научно обоснованной рецептуре, полученной с использованием приобретаемого оборудования, позволит увеличить продуктивность животных и получать экологически чистую мясную и молочную продукцию высокого качества», — объясняет первый заместитель директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, академик РАН Яков Лобачевский.

Обновление приборной базы позволит оснастить научно-исследовательские лаборатории высокотехнологичными приборами и оборудованием и проводить исследования на мировом уровне, разрабатывать новые конкурентоспособные оборудование и технологии, а также внедрять их в реальный сектор экономики.

Кроме того, обновление и увеличение числа высокотехнологичных научно-лабораторных приборов и оборудования способствует развитию совместных междисциплинарных исследований с ведущими научно-исследовательскими организациями Российской академии наук. Это позволило вывести на качественно новый уровень исследования и разработки ФНАЦ ВИМ. В частности, выросло число публикаций ученых в научных изданиях.

В Институте физики твердого тела РАН ведутся работы в области физического материаловедения по созданию новых материалов. Для проведения испытаний жаропрочных материалов требуется специальное оборудование, соответствующее условиям их эксплуатации.

«Потребность в разработке и изготовлении изделий из новых жаропрочных и жаростойких сплавов весьма высока, — говорит кандидат физико-математических наук, заведующая ЦКП НО ИФТТ РАН Светлана Протасова. — Они активно применяются в авиационной, космической промышленности и атомной энергетике».

В 2019 году благодаря программе институт приобрел универсальную испытательную машину для исследования прочностных и пластических свойств материалов в широком температурном интервале — от комнатной температуры до плюс 1200 градусов. Однако такой температурный диапазон не отвечает всем потребностям подобных испытаний. Предполагается, что молибденовые сплавы будут работать при температуре около 2000 градусов и даже выше, сохраняя при этом необходимые эксплуатационные характеристики. Такие сплавы предназначены для изготовления деталей силовых установок, авиастроения, ракетостроения, газотурбинных двигателей и т.д.

В 2022 году благодаря финансированию Минобрнауки России ИФТТ РАН получит установку для испытаний в вакууме. Она предназначена для механических испытаний образцов из различных высокотемпературных материалов на растяжение при постоянной растягивающей нагрузке или скорости деформирования в вакууме при повышенной температуре в соответствии с требованиями ГОСТ 9651. Установка позволяет проводить испытания внутри камеры в вакууме в диапазоне температур 800–2300 градусов и в среде инертного газа от 800 до 1500 градусов.

Теги
российская наука техника РАН лаборатории
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter