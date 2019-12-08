Военные испытали двери командного пункта на переносимость ядерного взрыва

Двери на входе в командный пункт российских Ракетных войск стратегического назначения под Петербургом проверили на прочность взрывом, сходим с ядерным. Для этого использовали 200 кг взрывчатки

Двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения России, находящиеся под землей, проверили на прочность мощным взрывом. Видео испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

Инженеры вмонтировали двери весом каждая в 4 тонны в специальное углубление на полигоне в Ленинградской области. Под них военные заложили 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, которая помогла сымитировать ударный взрыв, равный по силе ядерному. В результате двери выдержали взрыв и сохранили свои силовые элементы, сообщает телеканал.

В конце сентября Минобороны показало видео учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М» с космодрома Плесецк. Ракета поразила цель на Камчатке, пуск был произведен, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.