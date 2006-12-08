Неисправный светофор вызвал пробки на Сокольнической ветке метро

Поезда по Сокольнической ветке Московского метрополитена движутся с увеличенными интервалами (до 12-15 минут), а по громкой связи пассажиров просят пользоваться наземным транспортом, передает телеканал "Россия".

Как сообщается, движение на ветке замедлилось по причине сбоя в работе светофорной системы. Проблемы возникли на перегоне между станциями "Воробьевы горы" и "Юго-Западная" на путях в сторону области. Сразу после обнаружения неисправности движение поездов на Сокольнической линии было переведено на диспетчерский контроль. По этой причине поезда двигались с небольшой скоростью, поэтому было принято решение об увеличении интервалов между поездами.

В настоящее время специалисты пытаются устранить неполадки и восстановить обычную схему движения транспорта.

Подобный случай выхода из строя оборудования произошел в московском метро в июне этого года на Замоскворецкой станции метро. Неисправный семафор на участке между станциями "Тверская" и "Павелецкая" стал причиной серьезных затруднений на этой ветке. Интервалы между поездами были увеличены, и, по сообщениям очевидцев, некоторые составы стояли в тоннелях по 30 минут.