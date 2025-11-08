Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон
Умер бывший ведущий британских автомобильных шоу Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон на 69-м году жизни, сообщила пресс-служба Top Gear.
Уилсон скончался 8 ноября после непродолжительной борьбы с раком легких, пишет Sky News со ссылкой на родственников журналиста.
Семья журналиста назвала его «истинным национальным достоянием», подчеркнув, что он «принес радость вождения — от автомобилей на внутреннем сгорании до электромобилей — в наши дома».
Бывший ведущий Top Gear Джеймс Мэй сказал, что Уилсон давал ему советы и поддержку во время его первого опыта на телевидении, в конце 1990-х годов. «Я никогда этого не забуду. Отличный парень», — сказал он.
Свою телевизионную карьеру Уилсон начал в 1991 году, присоединившись к шоу BBC Top Gear, где работал вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем до завершения оригинального формата через десять лет.
После этого он перешел на Channel 5, где стал ведущим конкурирующего с Top Gear шоу Fifth Gear. К перезапущенному в 2002 году Top Gear он не возвращался.
Кроме того, в 2004 году Уилсон принял участие в шоу Strictly Come Dancing — британском танцевальном конкурсе. В нем участвуют пары, каждая из которых состоит из профессионального танцора и звезды телеэкрана. Общий балл за танец Уилсона до сих пор остается самым низким в истории программы.
Он также был активным защитником прав потребителей, поддерживая кампании, такие как FairFuel — за заморозку пошлин на топливо. По словам его семьи, в последнее время он «неустанно» работал в рамках кампании FairCharge, направленной на повышение доступности электромобилей.
«Наша кампания, основанная автомобильным журналистом Квентином Уилсоном, выдвигает на политическую повестку дня важнейшие вопросы стоимости зарядки, инфраструктуры, качества воздуха и доступности электромобилей», — говорится на сайте FairCharge.
