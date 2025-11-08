 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали пасмурный день и теплую погоду

Жителей Москвы 8 ноября ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Средняя дневная температура воздуха составит около плюс 10 градусов, ощущаться будет немного прохладнее — около плюс 7 градусов. Влажность достигнет 75%, что добавит некоторую сырость в атмосферу. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3.6 м/с.

Атмосферное давление будет держаться в пределах 750 мм рт. ст.

Вильфанд призвал москвичей поторопиться с переходом на зимнюю резину
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

До конца недели москвичей ожидает переменная погода. Температура воздуха днем останется около 9–11 градусов, а ночью может опуститься до 7–9 градусов. Вероятность выпадения осадков будет высокой, прежде всего в виде легкого дождя, особенно в ночные периоды.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах 749–751 мм рт. ст., оставаясь около нормы для этого времени года. В целом, погода не будет меняться, и погода в конце недели останется облачной с периодическими дождями.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Москва прогноз погоды Погода
