Москвичам пообещали пасмурный день и теплую погоду

Жителей Москвы 8 ноября ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Средняя дневная температура воздуха составит около плюс 10 градусов, ощущаться будет немного прохладнее — около плюс 7 градусов. Влажность достигнет 75%, что добавит некоторую сырость в атмосферу. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3.6 м/с.

Атмосферное давление будет держаться в пределах 750 мм рт. ст.

До конца недели москвичей ожидает переменная погода. Температура воздуха днем останется около 9–11 градусов, а ночью может опуститься до 7–9 градусов. Вероятность выпадения осадков будет высокой, прежде всего в виде легкого дождя, особенно в ночные периоды.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах 749–751 мм рт. ст., оставаясь около нормы для этого времени года. В целом, погода не будет меняться, и погода в конце недели останется облачной с периодическими дождями.