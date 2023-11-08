 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Люберцах открыли стрельбу по мужчине с мачете, напавшему на прохожих

В Люберцах полиция открыла стрельбу по мужчине с мачете, напавшему на прохожих
По данным телеграм-каналов, в подмосковных Люберцах мужчина в неадекватном состоянии напал с мачете на женщину и ребенка; полицейским пришлось стрелять, нападавшего доставили в больницу. На место выехали следователи

В Люберцах открыли стрельбу по мужчине с мачете, напавшему на прохожих
Video

В Люберцах сотрудники полиции открыли стрельбу по мужчине с мачете, который напал на прохожих, сообщают телеграм-каналы Baza, «112» и Shot.

По данным Shot, на пересечении улиц Комсомольской и Кирова вооруженный мужчина напал на девушку с ребенком и ранил ее; канал пишет, что девушка сильно не пострадала, но, по данным «112», у нее сотрясение мозга и колото-резаная рана затылка. Ребенок не пострадал.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина был в неадекватном состоянии. Прибывшим на место полицейским пришлось открыть стрельбу; по данным «112», он получил ранение в живот. Нападавшего задержали и доставили в больницу.

Как передает «112», нападавший — 36-летний местный житель, ранее он был судим за мелкие преступления, уличную драку и кражу.

В пресс-службе СК России по Московской области сообщили РБК, что в ведомство поступила информация о нападении на женщину и 14-летнего подростка; при задержании мужчина сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия.

Читайте на РБК Pro
Как замедлить старение. План тренировок для тех, кому за 50
Россияне через суд добиваются индексации зарплат. Как это сделать
«Вы стали хуже работать»: чего не стоит говорить сотруднику с депрессией
Легче, чем в Тюмень: как российской компании выйти на рынок США

В середине октября мужчина несколько раз ударил ножом пассажира на станции московского метро «Мичуринский проспект», сообщала столичная прокуратура. По данным ведомства, между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Против нападавшего завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Яна Баширова
Люберцы мачете нападение Подмосковье
Материалы по теме
СК уточнил число пострадавших от подростка с ножом в школе
Общество
Один человек пострадал при нападении с ножом в метро Брюсселя
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
Британия ввела санкции против жены Мордашова и золотодобытчиков Политика, 15:03
Астрономы обнаружили восемь новых суперземель с помощью телескопа TESS Общество, 15:03
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 15:02
Выдачи ипотеки упали почти на 20% после роста ставок и ограничений ЦБ Финансы, 15:00
В группе «Дело» и «Трансконтейнере» сменится руководство Бизнес, 15:00
Страны G7 и США пришли к согласию о недопустимости оккупации сектора Газа Политика, 14:58
Зеленский сообщил об эвакуации 43 украинцев из сектора Газа Политика, 14:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Легче, чем в Тюмень: как российской компании выйти на рынок США Pro, 14:54
Персональный гид по образованию и карьерному росту: как им стать Экономика образования, 14:53
Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС Политика, 14:50
Аутсайдер КХЛ прервал серию поражений Спорт, 14:46
Набиуллина: ЦБ перейдет к массовому внедрению цифрового рубля в 2025 году Крипто, 14:41
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 14:41
Путин присвоил командующему группировки «Восток» новое звание Политика, 14:38