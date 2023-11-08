В Люберцах полиция открыла стрельбу по мужчине с мачете, напавшему на прохожих

В Люберцах открыли стрельбу по мужчине с мачете, напавшему на прохожих

По данным телеграм-каналов, в подмосковных Люберцах мужчина в неадекватном состоянии напал с мачете на женщину и ребенка; полицейским пришлось стрелять, нападавшего доставили в больницу. На место выехали следователи

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В Люберцах сотрудники полиции открыли стрельбу по мужчине с мачете, который напал на прохожих, сообщают телеграм-каналы Baza, «112» и Shot.

По данным Shot, на пересечении улиц Комсомольской и Кирова вооруженный мужчина напал на девушку с ребенком и ранил ее; канал пишет, что девушка сильно не пострадала, но, по данным «112», у нее сотрясение мозга и колото-резаная рана затылка. Ребенок не пострадал.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина был в неадекватном состоянии. Прибывшим на место полицейским пришлось открыть стрельбу; по данным «112», он получил ранение в живот. Нападавшего задержали и доставили в больницу.

Как передает «112», нападавший — 36-летний местный житель, ранее он был судим за мелкие преступления, уличную драку и кражу.

В пресс-службе СК России по Московской области сообщили РБК, что в ведомство поступила информация о нападении на женщину и 14-летнего подростка; при задержании мужчина сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия.

В середине октября мужчина несколько раз ударил ножом пассажира на станции московского метро «Мичуринский проспект», сообщала столичная прокуратура. По данным ведомства, между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Против нападавшего завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК).