В Люберцах открыли стрельбу по мужчине с мачете, напавшему на прохожих
В Люберцах сотрудники полиции открыли стрельбу по мужчине с мачете, который напал на прохожих, сообщают телеграм-каналы Baza, «112» и Shot.
По данным Shot, на пересечении улиц Комсомольской и Кирова вооруженный мужчина напал на девушку с ребенком и ранил ее; канал пишет, что девушка сильно не пострадала, но, по данным «112», у нее сотрясение мозга и колото-резаная рана затылка. Ребенок не пострадал.
Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина был в неадекватном состоянии. Прибывшим на место полицейским пришлось открыть стрельбу; по данным «112», он получил ранение в живот. Нападавшего задержали и доставили в больницу.
Как передает «112», нападавший — 36-летний местный житель, ранее он был судим за мелкие преступления, уличную драку и кражу.
В пресс-службе СК России по Московской области сообщили РБК, что в ведомство поступила информация о нападении на женщину и 14-летнего подростка; при задержании мужчина сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия.
В середине октября мужчина несколько раз ударил ножом пассажира на станции московского метро «Мичуринский проспект», сообщала столичная прокуратура. По данным ведомства, между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Против нападавшего завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК).
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