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Минпромторг пообещал устранить дефицит «Амоксиклава» в аптеках Москвы

Минопромторг обещает устранить дефицит антибиотика «Амоксиклав» в аптеках Москвы
Минпромторг указал, что причинами дефицита могли стать сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями и приобретение препарата в аптеках гражданами «про запас». Там пообещали в ближайшее время устранить перебои в поставках
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, сообщили «РИА Новости», в пресс-службе Минпромторга пообещали, что в ближайшее время поставки наладятся.

Агентство пишет, что в некоторых московских аптеках невозможно приобрести антибиотик «Амоксиклав». Фармацевт одной из столичных аптек сообщил, что приобрести его невозможно, так как на складах в Москве его «вообще нет». В то же время, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента «ЕАптека» и Apteka.ru, препарат все еще можно приобрести онлайн.

Минпромторг связал отсутствие препарата с повышенным спросом из-за сезонного подъема заболеваемости инфекционными болезнями, а также приобретением препарата в аптеках гражданами «про запас» (несмотря на то, что препарат рецептурный). «С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — добавили в министерстве.

Там также указали, что в первом полугодии 2022 года «Амоксиклав» в России производился на пяти площадках, а по данным системы маркировки, в России совокупно в наличии порядка 10,5 млн упаковок данного лекарства.

Амоксициллин (клавулановая кислота) — комбинированное антибактериальное средство, сочетание бактерицидного антибиотика широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов.

Антибиотики на основе амоксициллина («Амоксиклав») рекомендованы при инфекциях верхних отделов дыхательных путей и лор-органов, нижних отделов дыхательных путей, мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, костной и соединительной ткани и др. Лекарство принимают внутрь или путем инъекции в вену.

После введения западных санкций некоторые иностранные фармацевтические компании частично приостановили деятельность в России. Так, инвестиции приостановили немецкая Bayer, американские Pfizer и MSD и швейцарская Novartis. В то же время американская Eli Lilly решила приостановить поставки в страну не жизненно необходимых лекарств.

Американская AbbVie приостановила операции с продукцией для эстетической медицины в России, а Bristol Myers Squibb прекратила набор участников клинических испытаний и запуск площадок для них в России, Белоруссии и на Украине. В российском Минздраве неоднократно сообщали, что дефицита лекарств в России нет, а вся иностранная продукция успешно заменяется российскими аналогами.

По состоянию на начало августа доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляла 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок, сообщали в Минобрнауки. Тогда же там предложили концепцию, согласно которой Россия может достичь лекарственного суверенитета (который предполагает, что произведенные в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках) уже к 2030 году. Также из концепции следует, что произведенные в стране активные фармсубстанции используются только в 20% лекарств, производимых в России; в планах — довести этот показатель до 75%. На это предполагают потратить 200 млрд руб.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дефицит лекарства Минпромторг аптеки Москва
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