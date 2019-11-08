Институт русского языка назвал «пожар» словом года

Частотность употребления этого слова в институте объяснили рядом событий, среди которых пожары в Сибири, инцидент в Нотр-Даме, а также протесты в нескольких городах мира, включая Москву

Наиболее употребляемым словом года в русскоязычных медиа в 2019 году стало слово «пожар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий. По его словам, частое употребление этого слова также подпитывалось вниманием СМИ к протестам в Москве, Париже и Гонконге.

Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял «протест», говорится в исследовании. Всего в материалах СМИ и соцсетях эксперты выявили более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для жителей России тем, произошедших в 2019 году.

Как отметил Осадчий, частотность употребления ключевых слов сравнивалась с этим же показателем в течение трех последних лет. Так слово «пожар» в этом году использовалось в пять раз чаще, а слово «протест» — в три раза.