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Институт русского языка назвал «пожар» словом года
Частотность употребления этого слова в институте объяснили рядом событий, среди которых пожары в Сибири, инцидент в Нотр-Даме, а также протесты в нескольких городах мира, включая Москву

Наиболее употребляемым словом года в русскоязычных медиа в 2019 году стало слово «пожар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий. По его словам, частое употребление этого слова также подпитывалось вниманием СМИ к протестам в Москве, Париже и Гонконге.

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Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял «протест», говорится в исследовании. Всего в материалах СМИ и соцсетях эксперты выявили более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для жителей России тем, произошедших в 2019 году.

Как отметил Осадчий, частотность употребления ключевых слов сравнивалась с этим же показателем в течение трех последних лет. Так слово «пожар» в этом году использовалось в пять раз чаще, а слово «протест» — в три раза.

В прошлом году словом года по версии Института русского языка им. Пушкина стал «шпиль». Тогда Осадчий заявил, что раньше это слово было техническим, но в связи с ажиотажем вокруг «дела Скрипалей» частотность его употребления сильно выросла. На это звание в 2018 году также претендовали слова «пенсионный», «мундиаль» и «новичок». «Слово «пенсионный» тоже демонстрировало удивительный рост частотности, однако и до 2018 года оно употреблялось достаточно часто», — заявил Осадчий (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 7 ноября, британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike). Это выражение стало популярным благодаря 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг. В список номинантов на слово года по версии Collins всего попали 10 слов, среди которых были Deepfake generator (методика соединения и наложения изображений и видео на другие так, что зритель не осознает, что перед ним фейк) и Influencer (пользователь соцсетей с большим количеством подписчиков, который может формировать их вкусы и успешно продвигать коммерческую продукцию).

Автор: Михаил Юшков
Теги: слово года, пожар
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