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Потратившую в Harrods в Лондоне £16 млн азербайджанку освободят под залог
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Потратившую в Harrods в Лондоне £16 млн азербайджанку освободят под залог
Общество, 16:39
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Потратившую в Harrods в Лондоне £16 млн азербайджанку освободят под залог
Британские власти освободят жену экс-главы Международного банка Азербайджана, которая на прошлой неделе была арестована после проверки на необъясненные ценности и богатство. Адвокат женщины прежде утверждал, что она не мошенница
Фото: Paul Hackett / Reuters

Высокий суд Лондона принял решение освободить под залог £500 тыс. ($655 тыс.) потратившую £16 млн ($20,96 млн) в лондонском универмаге ​Harrods супругу экс-главы Международного банка Азербайджана Замиру Гаджиеву, передает Би-би-си.

Женщина стала первой иностранкой, которая была арестована в Великобритании по ордеру на проверку происхождения необъясненных ценностей и богатства (Unexplained Wealth Orders). 55-летняя Замира Гаджиева, как напоминает телерадиокорпорация, является женой бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который на родине отбывает 15-летний тюремный срок за растрату.

Гаджиева была арестована в Лондоне на прошлой неделе по запросу азербайджанских властей. В Баку ее подозревают в сговоре «с целью обмана нацбанка» и растрате, напоминает Би-би-си, замечая, что сейчас женщина живет недалеко от одного из лондонских Harrods в доме стоимостью около £15 млн ($19,6 млн). В Британии после ареста Национальное агентство по борьбе с преступностью подвергло доходы женщины проверке в рамках закона «О криминальных финансах». Адвокаты Гаджиевой при этом утверждали, что их подзащитная не мошенница.

В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн иностранку
Общество

Во вторник, 6 ноября, Гаджиевой, по данным телекомпании, уже было предоставлено право выйти на свободу под залог, однако прокуроры подали апелляцию на решение о ее освобождении, утверждая, что она может сбежать.

Теперь же, как пишет Би-би-си, судья Высокого суда Лондона Джереми Бейкер эти ходатайства отверг и гарантировал освобождение под залог. Существенных оснований полагать, что Гаджиева скроется, нет, уверен Бейкер.

Согласно условиям освобождения женщина должна будет не только предоставить залог £500 тыс., но и ежедневно отмечаться в полицейском участке в Лондоне. В ее доме в квартале Найтсбридж (Knightsbridge) будет установлено специальное электронное устройство для наблюдения. Жилое помещение ей будет запрещено покидать с 21:00 до 6:00.

Кроме того, после освобождения Гаджиева не сможет посещать какие-либо международные транспортные узлы или же обращаться за проездными документами. Все время женщина должна находиться в пределах Лондона.

В рамках проверки Гаджиева, ка​к отмечает телекомпания, также должна будет объяснить британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью происхождение своего состояния.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Великобритания , Азербайджан , отмывание денег
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