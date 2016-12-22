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В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн иностранку
Общество, 06 ноя, 23:46
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В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн иностранку
Арестованная является женой экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, он отбывает тюремный срок на родине. Замира Гаджиева была задержана из-за крупных трат в магазинах и дорогой недвижимости в Лондоне
Фото: Simon Belcher / Global Look

В Великобритании арестована женщина, которая потратила £16 млн в лондонском универмаге ​Harrods, сообщила Би-Би-Си. По ее данным, речь идет о 55-летней Замире Гаджиевой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает на родине 15-летний тюремный срок за растрату.

Власти Британии заморозили активы жены отбывающего срок банкира из СНГ
Общество

Би-Би-Си отмечает, что Гаджиева стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона «О криминальных финансах» (unexplained wealth orders, UWO). Внимание также привлекла ее недвижимость в Лондоне стоимостью £15 млн.

По данным Вестминстерского магистратского суда Лондона, Гаджиева была арестована еще на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали по запросу властей Азербайджана. У нее были конфискованы ювелирные изделия стоимостью более £400 тыс. Ранее власти страны заморозили активы Гаджиевой.

Британские правоохранительные органы отказались ее выпустить под залог, апелляция на это решение будет рассматриваться в четверг в Высоком суде.

Джахангир Гаджиев — экс-глава Межбанка Азербайджана. В 2016 году суд в Баку приговорил его к 15 годам лишения свободы за финансовые махинации. По данным следствия, Гаджиев в сговоре с сообщниками создал и возглавил организованную преступную группу. Замира Гаджиева в рамках дела была арестована заочно, ее объявили в международный розыск.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Азербайджан , Великобритания , отмывание денег
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