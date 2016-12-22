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В Росгвардии ответили на инициативу передать охрану школ ее бойцам
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В Росгвардии ответили на инициативу передать охрану школ ее бойцам
Общество, 15:22
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В Росгвардии ответили на инициативу передать охрану школ ее бойцам
Подобное предложение с Росгвардией не обсуждалось, но если оно поступит, служба готова его рассмотреть. О законопроекте, по которому охрана школ должна быть передана только Росгвардии, ранее сообщил RT
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Законопроект, согласно которому охрана образовательных учреждений должна быть передана исключительно сотрудникам Росгвардии, с самой службой пока не обсуждался, сообщил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

О том, что соответствующая инициатива была внесена в Госдуму, ранее 8 ноября со ссылкой на этот документ сообщил телеканал RT. Автором подобного предложения, по его данным, стал член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. На сайте Думы такого законопроекта на момент написания заметки зарегистрировано не было. Сейчас инициатива, как уточнял RT, вынесена на рассмотрение экспертного совета «Единой России».

Необходимость принятия подобного предложения сам Вострецов, по информации канала, объяснял попыткой избежать участившихся несчастных случаев в школах и техникумах, к которым действующие системы безопасности оказались не готовы.

«Инициаторы этих предложений не обращались в Росгвардию. В ведомстве с ними не знакомы», — отреагировал в беседе с РБК на подобные сообщения представитель Росгвардии. «Если будут соответствующие обращения, Росгвардия готова обсуждать эту инициативу», — добавил Грибакин, напомнив, что сейчас вопросы охраны образовательных учреждений входят в сферу деятельности многих ведомств, «включая МВД, Министерство образования, Минфин, местные органы власти, а также охранного сообщества, которое активно участвует в обеспечении безопасности образовательных учреждений». «Надо учитывать и их мнение тоже», — подчеркнул собеседник РБК.

В последний раз нападение на образовательное учреждение в России произошло в октябре. Тогда в здание Керченского политехнического колледжа пришел вооруженный 18-летний студент учебного учреждения Владислав Росляков. В столовой колледжа он взорвал самодельную бомбу, а затем из помпового ружья начал расстреливать находившихся в здании людей. Погибли 20 человек, сам Росляков покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Авторы: Максим Солопов, Евгения Маляренко.
Теги: Росгвардия , охрана , школы
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