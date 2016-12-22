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После обстрела машины бизнесмена из списка Forbes возбудили дело
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После обстрела машины бизнесмена из списка Forbes возбудили дело
Общество, 13:51
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После обстрела машины бизнесмена из списка Forbes возбудили дело
По факту произошедшего 3 ноября в Москве нападения открыто производство по уголовному делу о хулиганстве и незаконном обороте оружия. Forbes оценивает состояние 69-летнего Олега Бурлакова в $650 млн
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) после стрельбы в автомобиль входящего в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes совладельца Стройлесбанка Олега Бурлакова. Об этом РБК рассказал источник в территориальном отделе полиции. Информацию подтвердил РБК источник в центральном аппарате МВД. Также о возбуждении уголовного дела сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, сотрудники полиции опросили трех свидетелей произошедшего: самого Бурлакова, его водителя и очевидца.

«Известно, что мужчина, личность которого пока не известна, произвел из неустановленного оружия три выстрела в заднюю дверь автомашины Cadillac Escalade», — рассказал источник.

По его словам, инцидент произошел возле дома 42 на улице Лобачевского на юго-западе Москвы (по этому адресу располагается клиника травматологии и ортопедии ГКБ №31. — РБК) «По данному делу назначена баллистическая экспертиза. На месте обнаружили пули калибра 9 мм», — добавил источник.

Инцидент произошел вечером 3 ноября, однако известно о нем стало только 6 ноября. Бурлаков, сообщили​ РБК источники в правоохранительных органах, рассказал, что в тот момент, когда он сидел в машине, к нему подбежал неизвестный и окликнул его. Когда Бурлаков опустил стекло, мужчина несколько раз выстрелил в сторону автомобиля. Пострадавших в результате случившегося нет, заверяли источники.

Олег Бурлаков с состоянием в $650 млн занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes. Его основным активом является Стройлесбанк (он контролирует 75% акций кредитной организации). В марте 2014 года вместе с партнерами он продал «Башнефти» «Бурнефтегаз» за $1 млрд. Также ранее он владел «Новоросцементом». Бурлакову принадлежит 106-метровая парусная яхта Black Pearl, которая, как уточняет Forbes, занимает 34-е место в списке самых больших яхт в мире.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Серков.
Теги: Уголовное дело , Москва , стрельба , список Forbes , бизнесмен
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