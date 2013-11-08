Генпрокуратура РФ отказалась прекратить проверки НКО

Генпрокуратура РФ не прекратит проверки в отношении некоммерческих организаций до вынесения соответствующего постановления Конституционного суда, сообщают "Известия".

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С подобной просьбой в надзорное ведомство обратились члены президентского Совета по правам человека (СПЧ). Однако в Генпрокуратуре считают, что в законодательстве нет норм, которые позволяли бы приостановить производство по делам.

Теперь СПЧ надеется, что прекратить проверки НКО поможет Владимир Путин, который ранее отмечал, что в резонансном законе об иностранных агентах много неясных и неконкретных формулировок.

Напомним, закон об НКО в новой редакции был принят в ноябре 2012г. Согласно документу, все некоммерческие организации, которые так или иначе занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа, должны зарегистрироваться как иностранные агенты. В противном случае их деятельность должна быть прекращена. В результате действия закона приостановлена работа авторитетной НКО "Голос".

По мнению правозащитников, в законе нет четкого определения политической деятельности. Кроме того, негативные ассоциации вызывает само словосочетание "иностранный агент". Принятие закона об иностранных агентах вызвало негативную реакцию и на Западе, в частности его критиковала канцлер ФРГ Ангела Меркель.