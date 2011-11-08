Адвокат К.Мюррея пообещал обжаловать приговор врачу М.Джексона
Общество, 08 ноя 2011, 15:21
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Адвокат К.Мюррея пообещал обжаловать приговор врачу М.Джексона
Защита лечащего врача Майкла Джексона Конрада Мюррея пообещала обжаловать приговор по делу подзащитного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката К.Мюррея Нарега Гоурджиана.
По словам юриста, апелляция будет подана сразу после объявления приговора 29 ноября. "Несмотря на то что вердикт присяжных опустошил К.Мюррея, он все же уверен в успехе апелляции", - заявил адвокат врача.
Напомним, коллегия из 12 присяжных заседателей единогласно признала доктора К.Мюррея виновным в непредумышленном убийстве поп-певца М.Джексона. Теперь 57-летнему врачу грозит до четырех лет лишения свободы. Сам К.Мюррей не признает свою вину.
Вердикт присяжных с одобрением встретили семья М.Джексона и его фанаты, которые столпились возле дверей суда в день оглашения вердикта. Сразу после того, как судья произнес слово "виновен", в зале раздался громкий возглас "Да!" сестры Майкла Джексона - Латойи.