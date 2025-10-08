Жителя Великого Новгорода приговорили к 15 годам по делу о госизмене

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новгородский областной суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю Никите Пурышеву по статье о государственной измене. Мужчина получил 15 лет лишения свободы, первые пять лет ему предстоит отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что в мае 2023 года Пурышев самостоятельно вышел на связь с сотрудниками ГУР Минобороны Украины через мессенджеры. В июне того же года он начал выполнять задания украинских кураторов, передавая им сведения о расположении войсковой части в Великом Новгороде и общей обстановке в местных силовых структурах.

Позднее мужчина планировал передать информацию о продукции оборонного предприятия, где работал, но, заподозрив слежку, удалил собранные данные, сказано в материалах дела.

Суд также назначил Пурышеву штраф в размере 300 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на 1,5 года после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В сентябре ФСБ задержала сотрудника IT-компании по подозрению в госизмене. Его арестовали в Мордовии, мужчине 39 лет. Данные о местах расположения объектов критически важной инфраструктуры в регионе он передавал ГУР Украины через Telegram.