Глава разведки США предложила проверки полиграфом из-за утечек в СМИ

Глава американской разведки призвала усилить меры против утечек и выборочно проверять сотрудников на полиграфе. В США раскритиковали такой шаг и заявили о попытке запугать сотрудников

Тулси Габбард (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Руководителям американских разведывательных служб посоветовали ужесточить меры по предотвращению утечек информации в СМИ и выборочно проверять сотрудников и подрядчиков на полиграфе.

Рассмотреть такую возможность их призвала директор Национальной разведки США Тулси Габбард, пишет CBS News. В прошлом месяце она опубликовала соответствующую служебную записку. Знакомые с ней источники утверждают, что в документе анонсированы регулярные тесты на полиграфе в связи с контрразведывательными расследованиями.

«С начала второго срока президента [США Дональда] Трампа мы стали свидетелями многочисленных несанкционированных раскрытий секретной информации, которые могут нанести ущерб стратегическим альянсам и репутации США, а также поставить под угрозу источники и методы, имеющие решающее значение для сбора разведывательной информации», — заявила CBS News представитель директора национальной разведки Оливия Коулман.

Она назвала «глубоко ироничным» тот факт, что СМИ слили информацию о директиве, направленной на предотвращение утечек и защиту секретной информации. По словам Коулман, это убедительное напоминание о том, почему усилия Габбард сегодня «крайне необходимы».

Вместе с тем представители разведки уточняют, что документ не вводит новые правила, а лишь акцентирует внимание на уже существующих нормативах о допуске к секретной информации и не обязывает к обязательным новым проверкам без дополнительного рассмотрения.

Однако неназванные американские чиновники отмечают, что, хотя правительство США обязано защищать свою информацию, этот указ может ограничить поток даже несекретной информации, которую общественность имеет право знать.

Критики, включая юриста по национальной безопасности Брэдли Мосса, предупреждают, что усиление тестирования может создать атмосферу страха и привести к уходу ценных специалистов из агентств, хотя Габбард имеет право ввести такое требование.

Ранее The Washington Post написала, что глава Пентагона Пит Хегсет из-за утечек информации проверял сотрудников ведомства на полиграфе и грозил этим высокопоставленным чиновникам. По данным газеты, Белый дом запретил ему использовать полиграф.

За полгода на этой должности Хегсет успел попасть в центр нескольких скандалов. Два из них были связаны с мессенджером Signal. Сначала главред The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что оказался в закрытом чате Signal, где обсуждалась операция против хуситов. Позднее The New York Times сообщила, что Хегсет делился деталями операции против хуситов в другом чате, где были его жена и брат.