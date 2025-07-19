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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД рассказали о «золотом часе» при утечке персональных данных

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия, предупредило управление МВД по борьбе с киберпреступностью в своем телеграм-канале.

«Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него тоже есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия», — говорится в сообщении.

  • Так, при взломе учетной записи в банковском сервисе необходимо оперативно сменить пароль, заморозить карты и счета, связаться с банком и продиктовать им номер злоумышленника, а также предупредить родных и близких, что банковские карты могут быть скомпрометированы.
  • При взломе государственных сервисов нужно оперативно поменять пароль, позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о компрометации, а также обратиться в органы внутренних дел и передать всю возможную информацию об инциденте.

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

  • Если мошенники получили доступ к мобильному номеру, необходимо связаться с мобильным оператором и сообщить о случившемся. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может отличаться в зависимости от мобильного оператора. Также, по возможности, нужно привязать сервисы, соцсети и мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефона.
  • При взломе аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях нужно сменить пароль на относительно сложный и включить двухфакторную идентификацию. Также в списке привязанных к аккаунту устройств нужно отключить все незнакомые и недоступные девайсы. Кроме того, следует обратиться в службу поддержки сервиса и предупредить круг своих контактов, что аккаунтом могли завладеть злоумышленники.

Риски можно свести к минимуму, если соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности, заключили в МВД.

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