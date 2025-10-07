В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий работающих пенсионеров
Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
В проекте предлагают выплатить недополученную сумму страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года. Авторами инициативы выступает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
В разговоре с агентством Миронов напомнил, что за период с 2016 по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии для работающих пенсионеров не было. По словам депутата, нужно провести доиндексацию и вернуть пенсионерам накопленное.
Индексацию пенсий для этой категории граждан вернули с 1 января 2025 года. Согласно закону, пенсии работающих пенсионеров будут ежегодно повышаться на уровень инфляции предыдущего года.
Индексация, проведенная 1 августа 2025 года составила 9,5% и выросла на 437,07 руб.
