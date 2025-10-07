 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий работающих пенсионеров

В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В проекте предлагают выплатить недополученную сумму страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года. Авторами инициативы выступает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В разговоре с агентством Миронов напомнил, что за период с 2016 по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии для работающих пенсионеров не было. По словам депутата, нужно провести доиндексацию и вернуть пенсионерам накопленное.

В Госдуме рассказали о размере и условиях разовой пенсионной выплаты
Общество

Индексацию пенсий для этой категории граждан вернули с 1 января 2025 года. Согласно закону, пенсии работающих пенсионеров будут ежегодно повышаться на уровень инфляции предыдущего года.

Индексация, проведенная 1 августа 2025 года составила 9,5% и выросла на 437,07 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
пенсии индексация пенсии доиндексация неработающие пенсионеры Сергей Миронов
Материалы по теме
В Госдуме рассказали о размере и условиях разовой пенсионной выплаты
Общество
С октября военные пенсии в России выросли на 7,6%
Финансы
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Тихий раскол. Почему российские менеджеры разучились реальному управлениюПодписка на РБК, 07:00
Министр труда дал совет выпускникам школ по поступлению Экономика, 07:00
Обломки дронов повредили сети котельной в Воронежской области Политика, 06:57
ЕЦБ в решении по активам России потребует согласия всех, у кого они есть Политика, 06:40
В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий работающих пенсионеров Общество, 06:22
NYT узнала о поручении Трампа свернуть дипломатию с Венесуэлой Политика, 06:07
WP узнала, как американские ветераны наживаются на программах помощи США Общество, 05:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Академик РАН раскритиковал предложение перенести начало уроков на 9 утра Общество, 05:11
Губернатор сообщил о перехвате БПЛА над Ростовской областью Политика, 05:05
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 04:50
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения Политика, 04:45
Глава фонда ремонта Калининграда потратил ₽9 млн бюджета на корпоративы Общество, 04:36
Еще два аэропорта приостановили полеты Политика, 04:21