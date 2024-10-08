Во Внуково дважды за два часа ограничили полеты
В столичном аэропорту Внуково вводились ограничения на прилет и вылет самолетов: с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25.
Пресс-служба аэропорта сообщила РБК, что из-за этого «возникли изменения» в расписании рейсов.
На момент публикации аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что во Внуково был введен план "Ковер". При этом режиме прекращаются прием и отправление рейсов. В последние годы он часто вводится в аэропортах в связи с угрозой атаки беспилотников. Baza писала, что на этот раз он с дронами связан не был.
Во Внуково причину ограничений не назвали.
Об изменениях режима работы других московских аэропортов также не сообщалось.
В последний раз московские аэропорты закрывали из-за атаки дронов 10 сентября. Тогда на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни
Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова
Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов
Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста
Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов