Во Внуково дважды за два часа ограничили полеты

В первые раз самолеты не летали около 20 минут, во второй — чуть меньше часа. Причину в аэропорту не назвали

Фото: Антон Беркасов для РБК

В столичном аэропорту Внуково вводились ограничения на прилет и вылет самолетов: с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25.

Пресс-служба аэропорта сообщила РБК, что из-за этого «возникли изменения» в расписании рейсов.

На момент публикации аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что во Внуково был введен план "Ковер". При этом режиме прекращаются прием и отправление рейсов. В последние годы он часто вводится в аэропортах в связи с угрозой атаки беспилотников. Baza писала, что на этот раз он с дронами связан не был.

Во Внуково причину ограничений не назвали.

Об изменениях режима работы других московских аэропортов также не сообщалось.

В последний раз московские аэропорты закрывали из-за атаки дронов 10 сентября. Тогда на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.