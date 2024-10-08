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Общество ,  
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Минцифры предложило запретить анонимные спам-звонки

По предложению ведомства компании должны будут сообщать операторам данные о себе и целях массовых звонков, а операторы — маркировать такие вызовы у абонентов. Массовые рекламные звонки могут попасть под полный запрет
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минцифры разработало законопроект, согласно которому будут запрещены анонимные массовые рекламные звонки. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

«Телефонные вызовы в сети связи общего пользования, осуществляемые абонентами — юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, а также массовые телефонные вызовы <...> допускаются при условии информирования на безвозмездной основе абонента, на пользовательское (оконечное) оборудование которого осуществляется пропуск такого вызова, об инициаторе вызова и целях такого вызова», — говорится в проекте. Такие вызовы операторам связи предлагается маркировать.

Как пояснили в Минцифры, будет работать следующий алгоритм: компании будут сообщать операторам данные о себе и цели звонков. На телефоне абонентов будет отображаться источник звонка. Соответственно, если компания откажется предоставить информацию, вызов заблокируют. Абоненты смогут отказаться от массовых звонков или же выбрать компании, которым будет разрешено звонить им.

Массовые звонки в рекламных целях собираются запретить совсем.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О разработке законопроекта в апреле рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Он сказал, что запрет собираются ввести на «рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами». Чиновник сказал, что у абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и дальше возникнет вопрос, как быть с мессенджерами, потому что распространение спама и мошенничество переместилось в них.

Опрошенные РБК операторы (T2, «МегаФон», «Билайн») отмечали, что выступают за защиту пользователей от нежелательных звонков, некоторые из них уже реализуют собственные механизмы определения спам-вызовов и оповещения о них пользователей. Но источник РБК в одном из крупных операторов отметил, что такое регулирование может противоречить обязанности соблюдения тайны связи, из-за этого провалились предыдущие попытки ввести подобные запреты.

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Минцифры анонимные звонки реклама
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