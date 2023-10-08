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Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Бывший президент Венгрии Ласло Шойом умер на 82-м году жизни
Шойому был 81 год, он умер после болезни. Президентом Венгрии он был с 2005 по 2010 год
Ласло Шойом
Ласло Шойом (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Бывший президент Венгрии Ласло Шойом скончался на 82-м году жизни после болезни, сообщает Index со ссылкой на его секретариат.

Он скончался «после продолжительной болезни, которую переносил с большой силой, активностью и спокойствием», сказано в заявлении.

Шойом был главой государства с 2005 по 2010 год.

«Ласло Шойом был международно признанным юристом, который сначала как участник Национального круглого стола, а затем как первый председатель Конституционного суда сыграл решающую роль в изменении системы, демократии и создании конституционных рамок, определяющих нашу жизнь», — сказала действующий президент республики Каталин Новак.

Шойом родился в 1942 году в городе Пече на юго-западе Венгрии в бедной семье. Там он получил юридическое образование и в 1966 году начал работу в Университете Фридриха Шиллера в немецкой Йене. Три года спустя, защитив диссертацию, вернулся на родину и начал работу в Институте государственных и правовых наук Венгерской академии наук.

В дальнейшем был преподавателем в различных высших учебных заведениях: Католическом университете им. Петра Пазмани (Будапешт), Будапештском университете немецкого языка им. Дьюлы Андраши, Кельнском университете и др.

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В 1980-е он стал юридическим советником зеленого движения, членом экологического Дунайского кружка, менеджером Клуба гласности, одним из руководителей Форума независимых юристов.

В 1989-м его назначили судьей Конституционного суда, который он затем в течение девяти лет возглавлял.

В 2005-м венгерский парламент — Национальное собрание — избрало его третьим президентом страны. Кандидатуру Шойома выдвинула Ассоциация защиты при поддержке партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» (член этой партии — действующий глава правительства Виктор Орбан, он занял пост премьера в 2010-м — тогда же Шойом покинул должность президента).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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