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Суд дал 21 украинцу и одному россиянину до 20 лет за торговлю наркотиками

Они продавали наркотики в 14 регионах России с 2015 по 2016 год. Группировка создала интернет-магазин «ХимПром» и сеть лабораторий по производству наркотиков с недельным оборотом 150-500 кг. У нее изъяли 9,5 т наркотиков

Московский областной суд приговорил 21 гражданина Украины и одного гражданина России к лишению свободы сроком до 20 лет за производство и торговлю наркотиками в составе международного наркосиндиката «ХимПром» с оборотом до 500 кг наркотиков в неделю. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«Сегодня 22 участникам криминальной организации, среди которых 21 гражданин Украины и один гражданин России, вынесен обвинительный приговор. В зависимости от роли каждого за совершение преступлений, предусмотренных статьями 210, 228.1 и 327 УК, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 лет и шести месяцев до 20 лет», — сказала она.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Волк уточнила, что в схеме участвовали еще как минимум три человека. Один из них — руководитель структурного подразделения синдиката сотрудничал со следствием, и его отправили отбывать наказание раньше. Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы. Еще двоих человек объявили в международный розыск. В январе 2019 года одного из них задержали в Польше, однако Варшава не стала выдавать мужчину России.

Следствие полагает, что все осужденные были членами группировки, существовавшей в 2015-2016 годах. Она действовала на территории Московской и Свердловской областей, однако склады синдиката располагались в десяти регионах. Наркотики доставляли в 14 регионов России в машинах с тайниками.

Группировка искала клиентов через специально созданный интернет-магазин «ХимПром», который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Синдикат вербовал работников в интернете, преимущественно через украинские СМИ, предлагая работу по объявлению курьером или экспедитором.

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Всем согласившимся предлагали работать в России, им оформляли поддельные российские паспорта и водительские удостоверения. Банковские карты участникам схемы оформляли через подставных лиц. Члены группировки общались между собой через мессенджеры.

Перед отправкой в Россию людей обучали вести переписку, упаковывать и перевозить запрещенные вещества и организовывать тайники. Кроме того, все участники схемы проходили проверку на полиграфе.

В ходе расследования правоохранители ликвидированы три лаборатории «ХимПрома», где производили синтетические наркотики. Они находились в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области. Недельный оборот каждого производства составлял 150-500 кг наркотиков в неделю. Всего у группировки изъяли 9,5 т синтетических наркотиков и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

По словам Волк, расследование дела завершено, однако двое участников группировки проходят по делам о подделке документов. Некоторых из них подозревают в отмывании денег. По данным полиции, на подставных лиц было зарегистрировано около 1000 электронных кошельков, которыми пользовался синдикат.

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Татьяна Зыкина
наркотики торговля наркотиками Украина приговор суда
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