Правительство обязало авиакомпании устанавливать видеокамеры в самолетах

С 2023 года камеры должны будут устанавливать на новых самолетах, а с 2025 года — на тех, которые уже эксплуатируются. Требование относится не только к российским авиакомпаниям, но и к иностранным, если те выполняют рейсы в Россию

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С 2023 года установка камер в салонах самолетов станет обязательной. Соответствующее постановление приняло правительство России.

Согласно постановлению, камеры в самолетах должны обеспечивать «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)».

Требование с 2023 года станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых самолетов требование становится обязательным на два года позже, с 2025 года.

Записи с камер должны будут храниться не менее 30 суток.

Требование распространяется не только на российские, но и на иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию.