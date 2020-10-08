Правительство обязало авиакомпании устанавливать видеокамеры в самолетах
С 2023 года установка камер в салонах самолетов станет обязательной. Соответствующее постановление приняло правительство России.
Согласно постановлению, камеры в самолетах должны обеспечивать «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)».
Требование с 2023 года станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых самолетов требование становится обязательным на два года позже, с 2025 года.
Записи с камер должны будут храниться не менее 30 суток.
Требование распространяется не только на российские, но и на иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию.