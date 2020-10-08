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Силовики пришли с обысками ко второй похоронной компании за два дня

ФСБ по Московской области проводит обыск в балашихинском крематории «Горбрус», где арендует офис похоронная компания «Честный агент». Ранее обыски прошли у одного из крупнейших московских похоронных операторов ЗАО «Ритуал-Сервис»
Фото:предоставили РБК в компании «Честный агент»
Фото: предоставили РБК в компании «Честный агент»

Днем 8 октября начались обыски в подмосковном крематории «Горбрус» в Балашихе. Об этом РБК рассказал гендиректор компании «Честный агент» Артем Манилов. Компания арендует офис в здании «Горбрус». «Там два Mercedes-Benz Sprinter без опознавательных знаков, и на входе автоматчики в масках никого не пускают», — уточнил он. По словам Манилова, им предъявили документы сотрудников ФСБ по Московской области.

РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ.

Причину обысков силовики, как сказал РБК Манилов, не уточнили. Обыски проходят и в офисе «Честного агента», и в самом крематории, сообщил он. По его словам, это не первый обыск в компании: ранее офис «Честного агента» обыскивали в 2018 году (у РБК есть подтверждающий факт обысков ответ компании от ГУ МВД по Подмосковью).

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Манилов считает, что обыски — как прошлые, так и текущие — «давление на конкурентов со стороны ГБУ «Ритуал» — крупнейшего московского похоронного агента, принадлежащего мэрии Москвы. РБК направил запрос главе ГБУ Артему Екимову.

Днем ранее обыски с выемкой документов и техники прошли в офисе еще одного похоронного агента — ЗАО «Ритуал-Сервис». Совладелец компании Олег Шелягов говорил РБК, что обыск проводили сотрудники московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северному административному округу. Сотрудников компании вызывали на допрос, хотя обвинения им предъявлены не были. Гендиректор ЗАО «Ритуал-Сервис» Денис Маршавин также связал обыски с попытками ГБУ «Ритуал» выдавить конкурентов с рынка в преддверии второй волны COVID-19.

Компания «Честный агент» — похоронный агент в Москве и Подмосковье, образованный в 2016 году. Идеей стартапа, как рассказывали ранее РБК ее основатели, было создать ИT-платформу для организации похорон в режиме одного окна. В прошлом году выручка компании от продаж составила 628,1 млн руб.

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Автор
Евгения Кузнецова
При участии
Дмитрий Серков
похоронные услуги конкуренция обыски Подмосковье
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