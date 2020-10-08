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Умер экс-глава Норильского комбината и кандидат в Политбюро Долгих

Владимиру Долгих было 95 лет. С 2013 по 2018 год он был сенатором от Москвы, ранее в 1960-х годах руководил Норильским горно-металлургическом комбинатом, который позже стал основной частью «Норникеля»
Владимир Долгих
Владимир Долгих (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший член Совета Федерации от Москвы, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих умер на 96-м году жизни, сообщили РБК в Московском городском совете ветеранов, председателем которого был Долгих.

Ранее о смерти Долгих в своем Telegram-канале сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В разговоре с РБК он пояснил, что информацию о смерти Долгих ему подтвердили в мэрии Москвы, изначально об этом он узнал от общих друзей.

Владимир Долгих родился в 1924 году в Енисейской губернии (на территории современного Красноярского края). Участвовал в Великой отечественной войне, в частности, участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой, воевал на Брянском фронте, был демобилизован после ранения. Был награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», двумя орденами Великой Отечественной войны I степени.

Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов
Общество
Юрий Орлов

После увольнения из армии Долгих поступил в Иркутский горно-металлургический институт (факультет цветных металлов) и после его окончания работал сначала на Красноярском аффинажном заводе (сейчас Красноярский завод цветных металлов), а после — на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А. П. Звенягина. На предприятии он прошел путь от главного инженера до директора. «Норильск ошеломил меня масштабами: угольные шахты, подземные выработки, два гигантских карьера, три завода — никелевый, кобальтовый и медный, установка по производству тяжелой воды, два механических завода, железная дорога, порт в Дудинке, строительство и стройматериалы. И еще большой город. И высокая ответственность...», — вспоминал Долгих в 2014 году в интервью газете «Культура».

Он руководил комбинатом с 1962 года по 1969. В 1989 году предприятие вошло в состав «Норильского никеля».

После ухода с комбината Долгих работал первым секретарем Красноярского крайкома КПСС, в 70-е — 80-е годы был секретарем ЦК КПСС. С 1982 по 1988 — кандидат в члены Политбюро.

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В 2011-2013 годах Долгих был депутатом Госдумы от «Единой России», с 2013 года стал сенатором от Москвы, входил в комитет Совфеда по экономической политике, сложил полномочия в 2018 году.

Авторы
Мария Лисицына, Екатерина Костина
Норникель Совет Федерации сенатор
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