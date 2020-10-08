Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Вирусологи прокомментировали данные о негативном последствии COVID-19 Общество, 01:07 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 00:52 Попова пригрозила принимать «какие-то другие меры» из-за COVID-19 Общество, 00:35 Из-за пандемии в Москве выросло число кремаций Общество, 00:02 Сборная Украины по футболу потерпела самое крупное поражение в истории Спорт, 00:00 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 07 окт, 23:58 Шойгу обсудил Карабах с министрами обороны Армении и Азербайджана Политика, 07 окт, 23:53 Правительство разработало план водоснабжения Крыма Недвижимость, 07 окт, 23:44 Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» на рекордные €6,5 млрд Бизнес, 07 окт, 23:36 Шрёдер пригрозил газете Bild судом за слова Навального Политика, 07 окт, 23:25 Захарова поставила Францию и Германию во главу «антироссийской коалиции» Политика, 07 окт, 23:15 В Москве впервые с июня зафиксировали более 50 умерших с COVID за сутки Общество, 07 окт, 23:10 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 07 окт, 23:01 Президент Армении понадеялся на остановку боев в Карабахе усилиями России Политика, 07 окт, 22:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Из-за пандемии в Москве выросло число кремаций

Пандемия коронавируса повлияла на предпочтения москвичей по видам погребения. Число кремаций выросло более, чем на треть, рассказал РБК глава ГБУ «Ритуал» — главного оператора похорон и кладбищ в столице
Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации, рассказал в интервью РБК глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его данным, стандартные пропорции в общем количестве погребений выглядят так — 53-54% кремаций на 46-47% захоронений в землю. Однако с началом введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса количество кремаций выросло на 38%. Соотношение в выборе видов погребений таким образом изменилось: 70-72% приходилось на кремации и 28-30% на захоронения в землю.

Полную версию интервью читайте утром 8 октября на сайте РБК.

По словам Екимова, в случае смерти захораниваемого от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» преимущественно предлагали кремацию, но не настаивали на ней, так как эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер. «Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — поясняет Екимов.

Временные рекомендации Роспотребнадзора основанные на правилах Всемирной организации здравоохранения предполагали как захоронение, так и кремацию. (*.pdf.)

В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала июля
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Хотя количество кремаций значительно выросло, по словам Екимова, компании «удалось не допустить сценариев стран Европы» (об очередях на отпевание в Италии писало, в частности, «Би-би-си»).
«Мы интенсивно поддерживали работоспособность крематориев. [...] И в целом такая работа, в том числе, профилактическая, позволила исключить и внешние, и производственные очереди», — рассказал он.

Как сообщил Екимов, ГБУ «Ритуал» ежегодно вкладывает около 70-80 млн руб. из собственных средств в поддержание технического состояния и локальную модернизацию крематориев. А в начале 2019 года было начато техническое переоснащение Николо-Архангельского крематория с заменой оборудования «на более технологичное и экологичное».

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

«Все они [крематории — РБК] были построены еще в советское время, но только в последние годы был запущен плановый процесс их модернизации», — говорит глава оператора похоронных услуг.

Актуальной статистикой смертности за 2020 год глава ГБУ «Ритуал» не располагает, однако отметил, что в последние годы число умерших колеблется несущественно, в пределах 2%. «В среднем в Москве в год умирает порядка 120 тыс. человек. Только 100 тысяч из них захоранивается в Москве, а остальные транспортируются в другие регионы, — приводит он данные.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Анна Левинская, Евгения Кузнецова
ритуальные услуги похороны коронавирус кладбища
Материалы по теме
В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter