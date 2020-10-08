Из-за пандемии в Москве выросло число кремаций

Пандемия коронавируса повлияла на предпочтения москвичей по видам погребения. Число кремаций выросло более, чем на треть, рассказал РБК глава ГБУ «Ритуал» — главного оператора похорон и кладбищ в столице

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Во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации, рассказал в интервью РБК глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его данным, стандартные пропорции в общем количестве погребений выглядят так — 53-54% кремаций на 46-47% захоронений в землю. Однако с началом введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса количество кремаций выросло на 38%. Соотношение в выборе видов погребений таким образом изменилось: 70-72% приходилось на кремации и 28-30% на захоронения в землю.

Полную версию интервью читайте утром 8 октября на сайте РБК.

По словам Екимова, в случае смерти захораниваемого от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» преимущественно предлагали кремацию, но не настаивали на ней, так как эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер. «Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — поясняет Екимов.

Временные рекомендации Роспотребнадзора основанные на правилах Всемирной организации здравоохранения предполагали как захоронение, так и кремацию. (*.pdf.)