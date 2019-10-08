Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Необходимость охраны управление МВД по Красноярскому краю связало с возможностью провокаций в отношении губернатора и его семьи

Александр Усс (Фото: Артем Ленц / ТАСС)

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края». Письмо за подписью Речицкого опубликовал Telegram-канал Baza.

Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева подтвердила РБК подлинность документа. По ее словам, Усс с просьбой о дополнительной охране в правоохранительные органы не обращался.

В письме за подписью Речицкого рекомендация о взятии Усса под охрану объясняется тем, что полиция, изучив оперативную обстановку в регионе, сочла возможной провокацию в отношении как самого губернатора, так и членов его семьи.

В соответствии с принятым в 2018 году законом безопасность высших должностных лиц регионов России обеспечивается — по решению президента страны — военнослужащими Росгвардии. При этом охрана губернаторов осуществляется Росгвардией «исключительно на договорной основе», а стоимость таких услуг, в соответствии с решением правительства, определяется «соответствующими подразделениями» войск национальной гвардии по согласованию с Минфином.