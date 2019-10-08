Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска Политика, 13:38 Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разработать декларацию ДРСМД Политика, 13:34 МВД возбудило дело о клевете по заявлению начальника гаража президента Общество, 13:27 «Аэрофлот» вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы Пресс-релиз, 13:18 СМИ узнали об отставке главного тренера «Милана» Спорт, 13:15 Путин наградил астронавта NASA после аварийной посадки «Союза» Общество, 13:11 Суд продлил арест Майклу Калви до 2020 года Общество, 13:09 Инвестирование и трейдинг: что выбрать при нестабильном курсе Bitcoin Крипто, 13:07 Экс-глава «Магнита» нашла новую работу Бизнес, 13:05 Аналитики предсказали новый «сюрприз» от Росстата в подсчете ВВП Бизнес, 13:00 Теоретик и первооткрыватели экзопланеты поделили Нобелевку по физике Общество, 12:57 СМИ узнали о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы Общество, 12:54 Как поделить совместный бизнес при разводе Pro, 12:52 Боксер Устинов согласился заменить отстраненного соперника Усика Спорт, 12:51
Общество ,  
0 
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Необходимость охраны управление МВД по Красноярскому краю связало с возможностью провокаций в отношении губернатора и его семьи
Александр Усс (Фото: Артем Ленц / ТАСС)

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края». Письмо за подписью Речицкого опубликовал Telegram-канал Baza.

Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева подтвердила РБК подлинность документа. По ее словам, Усс с просьбой о дополнительной охране в правоохранительные органы не обращался.

В письме за подписью Речицкого рекомендация о взятии Усса под охрану объясняется тем, что полиция, изучив оперативную обстановку в регионе, сочла возможной провокацию в отношении как самого губернатора, так и членов его семьи.

В соответствии с принятым в 2018 году законом безопасность высших должностных лиц регионов России обеспечивается — по решению президента страны — военнослужащими Росгвардии. При этом охрана губернаторов осуществляется Росгвардией «исключительно на договорной основе», а стоимость таких услуг, в соответствии с решением правительства, определяется «соответствующими подразделениями» войск национальной гвардии по согласованию с Минфином.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков
Теги: Александр Усс, Красноярский край
Материалы по теме
Путин разрешил Росгвардии охранять губернаторов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter