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В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг
Депутаты предлагают ввести в стране новую, более общую систему маркировок без определения конкретного возраста, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей»
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст законопроекта.

В новой редакции законопроекта останется маркировка 18+, которой будут помечать произведения литературы и искусства, но исчезнут такие промежуточные маркировки, как 0+, 6+, и другие. Депутаты предлагают ввести более общие формулировки, такие как «для семейного чтения» или «для дошкольников». Как пишет агентство, это избавит учреждения культуры и организаторов мероприятий от «избыточной промежуточной маркировки».

Правительство в своем официальном отзыве написало, что законопроект будет поддержан при условии его корректировки с учетом всех замечаний до первого чтения.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, один из авторов законопроекта, посоветовала РБК обратиться за комментарием к пресс-секретарю. РБК обратился за комментарием к пресс-службе Ямпольской.

Общество
В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

Законопроект внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. В пояснительной записке (.pdf) к нему указывается, что «формальное, механистическое следование букве закона <...> вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции «18+», то есть запрещенной для детей».

Сама Ямпольская несколькими днями ранее в интервью «Дума-ТВ» указывала, что отслеживать по закону нужно только маркировку «18+».

«И по нашему законопроекту это единственное строгое запретительное отсечение», — отметила она.

По ее словам, комитет получил письма от директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, продюсера Сергея Сельянова, прозаика Евгения Водолазкина, директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной и других деятелей культуры и искусства. «Все они просят как можно скорее принять наш законопроект и снять излишнюю промежуточную возрастную маркировку», — сказала глава комитета.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина
Теги: Госдума, законопроект
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