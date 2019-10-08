В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг

Депутаты предлагают ввести в стране новую, более общую систему маркировок без определения конкретного возраста, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей»

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст законопроекта.

В новой редакции законопроекта останется маркировка 18+, которой будут помечать произведения литературы и искусства, но исчезнут такие промежуточные маркировки, как 0+, 6+, и другие. Депутаты предлагают ввести более общие формулировки, такие как «для семейного чтения» или «для дошкольников». Как пишет агентство, это избавит учреждения культуры и организаторов мероприятий от «избыточной промежуточной маркировки».

Правительство в своем официальном отзыве написало, что законопроект будет поддержан при условии его корректировки с учетом всех замечаний до первого чтения.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, один из авторов законопроекта, посоветовала РБК обратиться за комментарием к пресс-секретарю. РБК обратился за комментарием к пресс-службе Ямпольской.