МВД возбудило дело о клевете по заявлению начальника гаража президента

Дело о клевете возбудили в ГУ МВД по Москве по заявлению начальника транспортного главка Управделами президента. Свидетель по делу — лидер профсоюза «Правозащита», ранее обвинявший руководство депутатского гаража в коррупции

Анатолий Тюков (Фото: Максим Воркунков / ТАСС)

Дело о клевете

В управлении организации дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета), рассказал РБК юрист профсоюза водителей Управделами президента «Правозащита» Вадим Тарношинский, который проходит свидетелем по делу. Одним из заявителей по делу является начальник транспортного подразделения Управделами президента России Анатолий Тюков, добавил он.

Тарношинский узнал об уголовном деле из разговора с дознавателем Марией Поповой. «Меня вызвали по телефону свидетелем по делу о клевете, которое возбудили по заявлениям троих чиновников Управделами: начальника транспортного управления делами президента России Анатолия Тюкова, директора ФГБУ «Автобаза №2» Управделами президента Виталия Вотякова и директора ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управделами Николая Родина», — рассказал Тарношинский. Предъявлено ли кому-то обвинение по делу, дознаватель не уточнила.

Аудиозапись разговора Тарношинского с дознавателем есть у РБК. Дознаватель не ответила на телефонный звонок РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве, а также в пресс-службу Управления делами президента.