Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разработать декларацию ДРСМД Политика, 13:34 МВД возбудило дело о клевете по заявлению начальника гаража президента Общество, 13:27 «Аэрофлот» вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы Пресс-релиз, 13:18 СМИ узнали об отставке главного тренера «Милана» Спорт, 13:15 Путин наградил астронавта NASA после аварийной посадки «Союза» Общество, 13:11 Суд продлил арест Майклу Калви до 2020 года Общество, 13:09 Инвестирование и трейдинг: что выбрать при нестабильном курсе Bitcoin Крипто, 13:07 Экс-глава «Магнита» нашла новую работу Бизнес, 13:05 Аналитики предсказали новый «сюрприз» от Росстата в подсчете ВВП Бизнес, 13:00 Теоретик и первооткрыватели экзопланеты поделили Нобелевку по физике Общество, 12:57 СМИ узнали о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы Общество, 12:54 Как поделить совместный бизнес при разводе Pro, 12:52 Боксер Устинов согласился заменить отстраненного соперника Усика Спорт, 12:51 В Братске 12 человек отравились шаурмой Общество, 12:49
Общество ,  
0 
МВД возбудило дело о клевете по заявлению начальника гаража президента
Дело о клевете возбудили в ГУ МВД по Москве по заявлению начальника транспортного главка Управделами президента. Свидетель по делу — лидер профсоюза «Правозащита», ранее обвинявший руководство депутатского гаража в коррупции
Анатолий Тюков (Фото: Максим Воркунков / ТАСС)

Дело о клевете

В управлении организации дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета), рассказал РБК юрист профсоюза водителей Управделами президента «Правозащита» Вадим Тарношинский, который проходит свидетелем по делу. Одним из заявителей по делу является начальник транспортного подразделения Управделами президента России Анатолий Тюков, добавил он.

Тарношинский узнал об уголовном деле из разговора с дознавателем Марией Поповой. «Меня вызвали по телефону свидетелем по делу о клевете, которое возбудили по заявлениям троих чиновников Управделами: начальника транспортного управления делами президента России Анатолия Тюкова, директора ФГБУ «Автобаза №2» Управделами президента Виталия Вотякова и директора ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управделами Николая Родина», — рассказал Тарношинский. Предъявлено ли кому-то обвинение по делу, дознаватель не уточнила.

Аудиозапись разговора Тарношинского с дознавателем есть у РБК. Дознаватель не ответила на телефонный звонок РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве, а также в пресс-службу Управления делами президента.

По статье о клевете в Уголовном кодексе предусмотрено наказание штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

Критика чиновников

«Речь идет о клевете, распространенной в адрес троих чиновников», — рассказал Тарношинский. Он связывает дело с роликами на YouTube. На видео Тарношинский выступал с критикой руководства автопарка Управделами.

В роликах говорилось о неблагоприятной ситуации на автобазах Управления делами президента. «Многочисленными проверками трудовой инспекции установлены нарушения режима труда и отдыха водителей, обслуживающих государственных чиновников, — говорит Тарношинский, — судебными решениями по гражданским делам подтверждены факты недоплаты водителям заработной платы, что руководством автобаз делается умышленно, в том числе с целью ухода от уплаты обязательных налоговых платежей в государственные фонды».

Гараж президента

Транспортное управление контролирует работу автопредприятий: ФГБУ «Автобаза №2» и ФГБУ «Автотранспортный комбинат», которые обслуживают Госдуму, правительство, Счетную палату, медицинские учреждения Управделами президента, подразделения Фельдъегерской службы, Совет Федерации.

Машины распределяются по классам пассажиров: если пассажир — министр или референт в Доме правительства, то им положены BMW 5; председатели комитетов Госдумы, начальники департаментов в правительстве пользуются BMW 7-й серии; руководители ниже рангом — автомашинами Ford Mondeo.

Ранее РБК сообщал о проверке Генеральной прокуратуры, которая была инициирована обращением юриста профсоюза. В марте надзорное ведомство проверило возможные нарушения законодательства о противодействии коррупции должностными лицами ФГБУ «Автобаза №2». О результатах проверки надзорное ведомство не сообщало.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Любовь Порываева
Теги: Управделами президента, клевета, профсоюз
Материалы по теме
Генпрокуратура проверит госзакупки автобазы Кремля
Общество
Штрафной круг: водители Управделами пожаловались на дорогую парковку
Общество
Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter